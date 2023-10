Un 2 de octubre:

1869⇒MAHATMA GANDHI. Nace en la ciudad de Porbandar (Gujarat, India) el abogado y político pacifista Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, uno de los líderes del movimiento independentista indio del imperio británico. El poeta Rabindranath Tagore le dio el nombre de “mahatma”, que significa “alma grande”.

1890⇒GROUCHO MARX. Nace en la ciudad de Nueva York el actor, humorista y escritor estadounidense Groucho Marx (Julius Henry Marx), famoso por ser el líder del grupo cómico los hermanos Marx. Es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos por sus ingeniosas frases de comicidad irónica.

1924⇒GOL OLÍMPICO. El delantero de la selección argentina Cesáreo Onzari marca el primer gol de la historia del fútbol desde un tiro de esquina. Fue a los 15 minutos de un amistoso con Uruguay en la cancha de Sportivo Barracas con victoria de Argentina por 2-1. Se llamó “gol olímpico” porque Uruguay era el campeón de las Olimpíadas de París 1924.

1935⇒ENRIQUE SÍVORI. Nace en la ciudad bonaerense de San Nicolás el exfutbolista Enrique Omar Sívori, ídolo de River Plate y del Juventus italiano. Jugó en las selecciones de Argentina e Italia. Está en la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX y una tribuna del estadio Monumental de Núñez lleva su nombre.

1948⇒DÍA DEL ESCRIBANO. Se celebra en Argentina el 2 de octubre, en conmemoración de la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) en 19481. La UINL es una organización que agrupa a los notarios de los países que siguen el sistema jurídico latino, basado en la función preventiva y la autenticidad de los documentos notariales2. El escribano es un profesional del derecho que ejerce una función pública por delegación del Estado, dando fe de los actos y contratos en los que interviene, con imparcialidad y seguridad jurídica.

1960⇒GOLEADA ACADÉMICA. Racing Club le gana 11-3 a Rosario Central en lo que será la mayor goleada en la historia del fútbol argentino. Los goles de “la academia” de Avellaneda los marcaron Rubén Sosa (4), Oreste Corbatta (3), Juan José Pizzuti (2) y Pedro Mansilla (2).

1968⇒MASACRE TLATELOLCO. Fuerzas militares y policiales matan a por lo menos 44 personas al reprimir una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de la capital mexicana. Fuentes independientes elevaron la cantidad de muertos a entre 300 y 400.

1985⇒ROCK HUDSON. El actor estadounidense, murió el 2 de octubre de 1985, a los 59 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. Fue la primera celebridad internacional en fallecer por esta enfermedad, que en ese momento era poco conocida y estigmatizada por muchos como una “peste gay”. Su muerte generó una mayor conciencia pública sobre la epidemia y motivó a otros famosos a revelar su diagnóstico y apoyar la investigación y la prevención del SIDA.

1994⇒JOSÉ L. CHILAVERT. El paraguayo José Luis Chilavert marca para Vélez Sarsfield el primer gol de tiro libre anotado por un arquero en la historia de la Primera División del fútbol argentino. Ese gol le dio a Vélez la victoria por 1-0 ante Deportivo Español. “Chila” es el arquero más goleador del fútbol argentino y el segundo en el mundo. En su carrera marcó un total de 62 goles.

2007⇒NO VIOLENCIA. El Día Internacional de la No Violencia se celebra cada año el 2 de octubre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, con el objetivo de difundir el mensaje de la no violencia, la educación y la conciencia pública sobre este principio universal.

2017⇒TOM PETTY. A los 66 años de edad muere en la ciudad de Santa Mónica (California, EEUU) el músico y cantante estadounidense Thomas Earl “Tom” Petty, quien grabó más de 20 discos y vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo.

1994⇒ABELARDO RAMOS. A la edad de 73 años muere en Buenos Aires el político, historiador, publicista y escritor Jorge Abelardo Ramos, creador de la corriente ideológica Izquierda Nacional y considerado uno de los intelectuales más destacados de América Latina.

2022⇒DÍA DEL TRABAJADOR DE EDIFICIOS. Se celebra en memoria de la creación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casa de Renta en 1942.

Otros famosos que cumplen años:

Sting, nace en la localidad inglesa de Wallsend el músico, compositor y cantante británico Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner), bajista de la popular banda de rock The Police. Con la banda británica y como solista, Sting recibió 16 Premios Grammy. Lleva vendidos más de 100 millones de discos.

Graham Greene, nace en la localidad inglesa de Berkhamsted el escritor, guionista y ensayista británico Graham Greene, autor de clásicos de la literatura del siglo XX como “El tercer hombre” y “El factor humano”. Fue agente secreto británico durante la II Guerra Mundial.

Camilla Belle, actriz californiana, que en su niñez se inició como actriz apareciendo en anuncios publicitarios y productos televisivos. Su debut en la gran pantalla se produjo con “La Princesita”, adaptación del clásico de Francis Hodgson Burnett dirigido por Alfonso Cuarón. Más tarde fue dirigida por Steven Spielberg en “Jurassic Park” y por Griffin Dunne en “Prácticamente Magia”.

Maribel Verdú, es una actriz española, ganadora de dos Premios Goya, del Premio Nacional de Cinematografía en España y del Premio Ariel en México.