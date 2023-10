Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Acontecimientos locales:

ANIVERSARIO⇒ Del Taller municipal de arte cerámico de la calle Misiones 224, Rio Gallegos, Santa Cruz.

ANIVERSARIO⇒ Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy (1910).

Un 8 de octubre:

1895⇒JUAN D. PERÓN. Nace en la ciudad bonaerense de Lobos el general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la República y fundador del Movimiento Nacional Justicialista.

1898⇒CARAS Y CARETAS. Se publica en la ciudad de Buenos Aires el primer número de la revista Caras y Caretas, que marcó una era en el periodismo gráfico. Fue fundada por el escritor y periodista entrerriano José Sixto Álvarez, popularmente conocido como Fray Mocho.

1927⇒CÉSAR MILSTEIN. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el bioquímico argentino César Milstein, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1984 por sus investigaciones sobre las células monoclonales. Se exilió en el Reino Unido en los años ‘60 a causa de la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía.

1927⇒RICARDO GÜIRALDES. A la edad de 41 años muere en París el poeta y escritor argentino Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra, novela clave de la literatura gauchesca.

1929⇒MANUEL G. FERRE. Nace en la ciudad española de Almería el artista gráfico e historietista Manuel García Ferré, quien desarrolló su carrera en la Argentina y es el creador de recordados personajes infantiles como Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, entre otros.

1948⇒JOHNNY RAMONE. El 8 de octubre de 1948 nació en el condado de Queens en Nueva York, Johnny Ramone cofundador y guitarrista de una de las bandas de Punk más importantes de las décadas del 70 llamada Ramones.

1964⇒ANTEOJITO. La revista “Anteojito” fue una publicación infantil argentina creada por el dibujante Manuel García Ferré. Se editó desde 1964 hasta 2001, alcanzando casi 2000 números. Fue una de las revistas más populares y exitosas del país, llegando a vender más de 250.000 ejemplares a fines de los años 1960.

1971⇒JOHN LENNON. Se lanza Imagine, el segundo álbum de estudio solista del exbeatle John Lennon. El tema que da nombre a la placa se convirtió en himno a la paz y al anhelo de un mundo mejor.

1981⇒ARMANDO BÓ. Armando Bó fue un director de cine, actor y productor de cine argentino, conocido en Iberoamérica por las películas “Sexploitation” que realizó protagonizadas por Isabel Sarli. Sarli fue pareja de Bó durante casi toda su vida, aunque nunca se casaron.

1985⇒MARTHA LYNCH. A la edad de 60 años se suicida en Buenos Aires la escritora Martha Lynch, una de las más destacadas en la década de los años 70 y 80. Entre sus mejores obras figuran La señora Ordoñez, La alfombra roja y No te duermas, no me dejes.

1988⇒FREDDIE MERCURY. El músico y compositor británico Freddie Mercury realiza en Barcelona la que será su última actuación en vivo. Presentó la canción “Barcelona” junto a la soprano Montserrat Caballé tema de los Juegos Olímpicos de 1992 en esa ciudad española. Mercury no llegó a verlos, murió en noviembre de 1991.

1990⇒PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL ARGENTINO. Con el objetivo de impulsar la reflexión y el interés de la sociedad en su preservación, en 1990, el Poder Ejecutivo Nacional declaró el 8 de octubre como Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.

2006⇒TRAGEDIA DE ECOS. Nueve alumnos y un docente del colegio secundario porteño Ecos mueren al chocar en la ruta 11 con un camión el ómnibus en el que regresaban de una actividad solidaria en la provincia de Chaco. El siniestro causó además 40 heridos. En conmemoración de las víctimas, el 8 de octubre se celebra el Día del Estudiante Solidario.

2009⇒JUAN CARLOS MARECO. Conocido como Juan Carlos Mareco o “Pinocho”, ​ fue un conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo radicado en Argentina. Ganó ocho Premios Martín Fierro. Hizo famosa la expresión cómica “azul quedó”.

2022⇒TRABAJADOR RURAL. Se celebra el Día del Trabajador Rural en conmemoración de la fecha de 1944 en la que se sancionó el primer Estatuto del Peón de Campo.

Otros famosos que cumplen años:

Matt Damon, Matthew Paige Damon, conocido simplemente como Matt Damon, es un actor, guionista y productor estadounidense. Desde temprana edad se destacó en sus estudios y comenzó a mostrar interés por la actuación durante la secundaria gracias a sus maestros.

Bella Thorne, es una actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense. También ha incursionado en la escritura y en la dirección de cine.

Sigourney Weaver, es una actriz y productora estadounidense de cine, televisión y teatro. Ha sido candidata a los Premios Óscar y a los Premios del Sindicato de Actores.

Martin Henderson, es un actor neozelandés, más conocido por haber interpretado a Stuart Neilson en la serie Shortland Street.