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Tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza en Argentina. El 72% de los trabajadores del país percibe ingresos inferiores a los $1.500.000, monto que representó el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo durante el segundo trimestre de 2026, según un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El estudio, titulado “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, expone las dificultades que enfrentan millones de trabajadores para cubrir las necesidades básicas de sus hogares, incluso cuando cuentan con una ocupación.

La situación es más crítica entre los asalariados informales: el 89% no alcanza a cubrir el valor de la canasta básica. Sus ingresos promedio se ubican en $762.000 en la construcción, $729.000 en el comercio y $682.000 en los servicios de alojamiento y comidas.

El panorama también afecta a los trabajadores independientes. Entre los cuentapropistas de baja calificación, el 85% percibe ingresos por debajo de la CBT, con remuneraciones promedio que rondan los $570.000 en actividades como la industria manufacturera.

Incluso el empleo registrado presenta dificultades para garantizar ingresos suficientes. De acuerdo con el relevamiento, el 59% de los asalariados formales gana menos de lo necesario para cubrir la canasta básica. La misma situación alcanza al 63% de los cuentapropistas de alta calificación y al 61% de los patrones precarios.

La excepción aparece entre los patrones formales, donde solo el 17% se encuentra por debajo de ese umbral.

Los sectores que más empleo generan concentran los mayores niveles de precariedad

Uno de los principales hallazgos del informe es la desigualdad entre las actividades económicas que registran mayor crecimiento y aquellas que concentran la mayor cantidad de trabajadores.

Las ramas más dinámicas, como la intermediación financiera, el agro, la minería y la energía, experimentaron una expansión del 6,4% entre 2025 y 2026. Sin embargo, representan apenas el 3,5% del total de ocupados.

En esos sectores, la proporción de trabajadores que no logra cubrir la canasta básica es considerablemente menor: alcanza el 8% en minería y canteras, el 31% en actividades financieras y el 35% en electricidad y gas.

En cambio, las actividades intensivas en mano de obra, que reúnen al 43,5% de los trabajadores, presentan los indicadores más elevados de ingresos insuficientes. El servicio doméstico encabeza el listado, con el 98% de sus ocupados por debajo de la CBT. Le siguen alojamiento y servicios de comida, con el 86%; construcción, también con el 86%; comercio, con el 80%; e industria manufacturera, con el 73%.

El relevamiento también analizó los movimientos de entrada y salida de la pobreza en los aglomerados urbanos entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Durante ese lapso, alrededor de 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza, mientras que 2,3 millones lograron salir. El resultado fue un saldo neto de 867.000 nuevos pobres.

El deterioro de las condiciones laborales explicó el 80,1% de los ingresos a la pobreza. Dentro de ese grupo, la pérdida del empleo representó el 37,5% de los casos, mientras que el 40,5% correspondió a trabajadores que conservaron su ocupación, pero sufrieron una reducción de sus ingresos.

Este último indicador se divide entre la caída del salario real por hora, que explicó el 23,1%, y la reducción de la jornada laboral, que representó el 17,4%. Por su parte, la disminución de ingresos no laborales, como jubilaciones y asistencia social, explicó el 12,2%, mientras que los cambios en la composición de los hogares representaron el 7,7%.

El informe advierte, además, que el perfil de las personas que ingresaron a la pobreza presenta características diferentes a las asociadas históricamente con la pobreza estructural: se trata principalmente de adultos en edad activa, con mayor nivel educativo, residentes en el Gran Buenos Aires y con antecedentes de inserción laboral.

Casi 8 de cada 10 nuevos empleos son precarios

Otro de los datos centrales del estudio está relacionado con la transformación del mercado de trabajo desde 2023. Aunque entre el tercer trimestre de ese año y el segundo trimestre de 2026 la cantidad total de ocupados aumentó en 163.731 personas, se registró una pérdida neta de 498.645 puestos asalariados registrados.

La expansión del empleo estuvo impulsada principalmente por el crecimiento del trabajo independiente y las ocupaciones informales. En ese período se incorporaron 431.698 cuentapropistas de baja calificación, 141.130 cuentapropistas de alta calificación y 42.061 asalariados informales.

Como resultado, el 76% de los nuevos empleos generados desde 2023 tuvo características precarias, de acuerdo con el relevamiento.

La transformación también se refleja en la composición del mercado laboral: durante el segundo trimestre de 2026, los asalariados formales representaron el 44% del total de ocupados, la proporción más baja desde el inicio de la serie estadística en 2016.

Los datos del Instituto Gino Germani ponen de manifiesto una problemática que atraviesa al mercado laboral argentino: el crecimiento de la ocupación no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida. Con ingresos que en gran parte de los sectores quedan por debajo de la canasta básica, contar con un trabajo dejó de ser, para una amplia mayoría, una garantía de ingresos suficientes para evitar la pobreza.