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Un nuevo capítulo se suma a la polémica que involucra a Anna del Boca y Ricardo Biasotti, ya que se difundieron detalles de una pericia psiquiátrica realizada cuando ella tenía apenas siete años, que incluye un dibujo que volvió a instalar el debate; el material, que comenzó a circular en programas de televisión, no corresponde a un elemento aislado, sino que integra un informe más amplio elaborado por profesionales de la salud mental en el marco de la causa.

Según trascendió, dentro de esa evaluación aparecen producciones realizadas por la propia Anna en su infancia, entre ellas, un dibujo en el que representaría a su padre con rasgos perturbadores; la imagen fue interpretada por especialistas como una manifestación de miedo y angustia.

La difusión del documento generó un impacto mediático, en parte, porque se trata de contenido sensible vinculado a una menor en ese momento y por el contexto judicial en el que se inscribe.

En paralelo, también trascendieron otros fragmentos de la misma pericia que aportan una lectura diferente, como conclusiones que indicarían que no se detectaron indicadores compatibles con determinadas situaciones denunciadas, lo que abrió un fuerte contrapunto entre las partes.

El caso, que desde hace años enfrenta públicamente a Andrea el Boca con Biasotti, vuelve así al centro de la escena con la difusión de material que, lejos de cerrar la discusión, suma nuevas interpretaciones y tensiones; en este marco, la aparición del dibujo reavivó el debate sobre el valor de este tipo de pruebas dentro de evaluaciones psicológicas, especialmente, cuando se trata de producciones infantiles que requieren un análisis técnico y contextual.

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