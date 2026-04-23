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Netflix presentó el esperado tráiler de “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, dos de los actores más reconocidos del cine nacional. Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción llegará a la plataforma en septiembre y ya genera gran expectativa entre los fanáticos.

En “Lo dejamos acá”, Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que, agotado de los métodos tradicionales de la psicología, decide cruzar los límites con sus pacientes. Su vida profesional parece bajo control hasta la llegada de un escritor con bloqueo creativo, papel a cargo de Diego Peretti.

El encuentro entre ambos personajes desata una relación intensa, cargada de conflictos, humor ácido y momentos de profunda reflexión. La película promete explorar los dilemas éticos y emocionales que surgen cuando se desdibujan las fronteras entre lo profesional y lo personal.

Una dupla destacada bajo la dirección de Hernán Goldfrid

El film está dirigido por Hernán Goldfrid y cuenta con guion de Emanuel Diez. La producción está a cargo de Kenya Films, la compañía fundada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

Esta productora argentina ha logrado posicionarse a nivel internacional con títulos como “El amor menos pensado”, “La odisea de los giles” y “Argentina, 1985”, película que fue nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro.

“Lo dejamos acá” representa además la primera película original de Kenya Films para Netflix, consolidando su crecimiento en el mercado global del streaming tras el reciente estreno de “Descansar en paz”.

Cuándo se estrena “Lo dejamos acá” en Netflix

“Lo dejamos acá” se estrenará en Netflix en septiembre, sumándose al catálogo de producciones originales argentinas de la plataforma.

Con este lanzamiento, Netflix refuerza su apuesta por el talento local y la producción de contenidos en Argentina, llevando historias nacionales a una audiencia global.

La combinación de un elenco de primer nivel, una trama atractiva y un equipo creativo consolidado posiciona a “Lo dejamos acá” como uno de los estrenos más esperados del cine argentino en streaming este año.