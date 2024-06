A pesar de que Juliana “Furia” Scaglione ya abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe), el caos continúa. Recientemente, estalló una nueva interna familiar, a raíz de que su hermano, Ezequiel, habló con Juan Etchegoyen para “Mitre Live” e hizo unos fuertes comentarios en contra de Coy, quien, durante la estadía de Scaglione en el reality, le estuvo manejando las redes y, actualmente, se encuentra acompañándola. Por otro lado, apareció otra hermana, llamada Patricia, que contactó al periodista para hacerle una angustiante petición.

El desesperado pedido de la hermana de Furia de Gran Hermano

Juan, durante su programa, se refirió a los dichos de Ezequiel sobre Coy. “Ayer, habló Ezequiel y, como era de esperar, prendió el ventilador”, indicó.

Ante esto, continuó: “Reveló datos desconocidos y, hoy, es el turno de Andrea Scaglione, la hermana de Furia, que, así como apareció en su momento, desapareció por completo, pero, ahora, vuelve a la escena, porque hablé con ella y me hizo un fuerte pedido”.

Y, afirmó: “Andrea está desesperada, porque no puede verla a Juliana ni contactarse con ella; ayer, Ezequiel reveló que “Coy bloqueó a todos sus hermanos”. En este sentido, profundizó: “Ahora, vas a escuchar a Andrea, una Andrea que está muy angustiada por no poder ver a Furia. Ella, quiere acompañarla en este momento; incluso, me contó que mandó a hacer un muñeco amigurumis de Furia gigante para regalárselo. La quiere ver, pero no puede por ahora”.

Después de esto, Juan reprodujo un audio que le mandó la mujer. “Estoy muy lejos de Buenos Aires y quiero contactarme con mi hermana. Estamos tratando, con las chicas del fan club, de contactarnos con Juliana. Necesito comunicarme y encontrarme con ella, pero no sé cómo, así que… Si me podes ayudar con eso, sería buenísimo”, expresó.

“Y, también, en varias cosas escritas que me mandó, confiesa que “está orgullosa de Juliana como hermana”, cerró el comunicador.

Prueba del líder en Gran Hermano: ¿Quién se coronó como primer finalista?

En primer lugar, Nicolás, Darío y Emmanuel tuvieron que responder preguntas con respecto al reality, y, luego, en la segunda instancia, compitieron en un juego de memoria.

Perez Corti, arrancó con el sobre naranja y, de las 10 preguntas que le hizo Santiago del Moro, sólo pudo responder 3; cuando le tocó a Grosman, contestó todas bien; por último, fue el turno de Vich, quien no lo terminó ya que acertó más que Darío; por ende, pasó directo a la siguiente ronda.

Luego, en el memotest, Nico y Emma tuvieron que armar la palabra “finalista”; eran más de 50 piezas, las cuales estaban dadas vuelta en el suelo.

Finalmente, tras un tenso duelo, Nicolás salió victorioso y se coronó como primer finalista de la edición; en consecuencia, Bautista, Emmanuel y Darío quedaron en placa y, el domingo, se irá uno de ellos; por lo tanto, se sabrá quiénes se unirán a Grosman en la recta final.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa.

