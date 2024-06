Luego de que Marina Calabró reveló por qué ya no va a estar más en el programa radial “Lanata sin filtro” (Radio Mitre), la periodista Yanina Latorre contó en “El Observador” quién será la persona que la reemplazara. Luego, tras el anuncio, Rolando Barbano habló con “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, y dio su opinión sobre la renuncia de su ex, quien, hace unos días, le dedicó su Martín Fierro y él la ignoró.

Los motivos por los que Marina Calabró ya no estará más en el programa radial de Jorge Lanata

Marina, dio una nota para “A la Tarde”. “Esta renuncia, está planteada desde el 19 de marzo y es inesperada e indeclinable. Es algo que venía masticando desde que acortaron el programa”, confesó, dejando en claro que su decisión no tiene nada que ver con la polémica que protagonizó en la premiación, ya que Rolando, también, trabaja allí.

Y, aseguró: “Es una decisión profesional, que tiene que ver con defender ese “productito” que era mi columna, la cual tiene un gran despliegue y mucha producción”.

¿Quién reemplazará a Marina Calabró en “Lanata sin Filtro”?

Al aire por el “El Observador 107.9”, Yanina, dijo: “Lo sé desde la mañana… El reemplazante de Calabró es Tartu“, haciendo referencia al periodista Augusto Tartúfoli.

Augusto Tartúfoli reemplazará a Marina Calabró.

¿Qué dijo Rolando Barbano sobre la renuncia de Marina Calabró?

Abordado por Intrusos, Rolando fue consultado acerca de la decisión de Calabró. “¿Cómo tomaste la noticia de que Marina no va a continuar en la radio?”, le dijo el cronista.

“Con tristeza, porque es una gran compañera y periodista; la número uno. Como ya lo he dicho muchas veces, es admirable y una de las mejores periodistas de la Argentina”, manifestó Barbano.

Ante esto, agregó: “La decisión de Marina de irse del programa la comentó conmigo, cuando éramos novios, en marzo. ¿Por qué ahora decide irse? Yo entiendo, por lo que ella me contó, que es una cuestión profesional, que busca un crecimiento”.

Tal como lo explicó la politóloga, su renuncia se debe al recorte de su columna en el programa radial, que pasó de durar una hora a 10 minutos.

Entonces, Rolando, indicó: “En el momento que estábamos saliendo, fue cuando se conoció que el programa iba a tener una hora menos y lo hablamos; a ella, no le gustaba. Intentó probar y… bueno, después, terminamos. No sé, exactamente, por qué lo hace ahora, eso se lo tienen que preguntar a ella, pero, en marzo, cuando estábamos juntos, quería irse”.

Pese a que ya no están más juntos, el periodista llenó de halagos a su expareja. “Tiene todo para seguir creciendo. Está en el mejor momento de su carrera; es inteligente, culta, informada… no estoy descubriendo nada nuevo; es divertida, entretenida… Cualquier programa querría tenerla y, por eso, estoy seguro de que va a ser un suceso a donde vaya”.

En cuanto a las versiones de que la renuncia de Marina se debe al escándalo que se generó luego de lo ocurrido en los Martín Fierro de Radio, expresó: “Los rumores corren por cuenta de quién los dice. Para el momento de los Martín Fierro, no estábamos de novios y no lo estamos actualmente. Yo, no sé por qué tomó la decisión ahora. Ella, dijo ‘me voy por motivos profesionales, porque quiero seguir mi carrera en un lugar donde tenga más espacio’. No fue específica de lo que iba a hacer”.

Por último, el periodista le consultó si podrían volver a estar juntos. “No me paré para hablar de mi relación con Marina, que tiene que ver con la intimidad de ella y mía”, aseguró.

“Si quieren que hablemos sobre por qué Marina se va de la radio y de cómo me siento… Yo, me siento triste, como me sentiría triste con la pérdida de una compañera valiosa con la que, además, tuve un vínculo muy importante”, concluyó Barbano.

