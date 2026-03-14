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El precio de la carne vacuna volvió a ubicarse en el centro de la discusión económica en Argentina luego de que nuevos datos oficiales mostraran un fuerte incremento en los valores de los principales cortes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la carne aumentó casi cuatro veces más que la inflación durante diciembre de 2025, consolidando una tendencia que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con los datos oficiales, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre registró una suba del 2,8%, el conjunto de cinco cortes populares de carne vacuna se incrementó un 10,33% en el mismo período.

Aumento en principales cortes

El informe muestra que entre noviembre y diciembre de 2025 todos los cortes analizados registraron aumentos significativos. El asado, uno de los productos más consumidos por los argentinos, pasó de 13.304,75 pesos por kilo a 15.094,30 pesos, lo que representa una suba del 13,45%.

Otros cortes también experimentaron incrementos importantes:

Carne picada : aumentó un 7,56%, pasando de 8.018,07 a 8.624,25 pesos por kilo.

: aumentó un 7,56%, pasando de 8.018,07 a 8.624,25 pesos por kilo. Paleta: subió un 9,51%, de 13.024,15 a 14.263,11 pesos.

subió un 9,51%, de 13.024,15 a 14.263,11 pesos. Cuadril : registró una suba del 10,32%, alcanzando los 17.733,28 pesos.

: registró una suba del 10,32%, alcanzando los 17.733,28 pesos. Nalga: aumentó un 10,98%, llegando a los 18.390,08 pesos por kilo.

En conjunto, el precio total de estos cinco cortes pasó de 67.160,79 pesos en noviembre a 74.105,02 pesos en diciembre, lo que representa un aumento promedio del 10,33%.

Incrementos acumulados en los últimos meses

El incremento de la carne vacuna no se limita a un solo mes. Entre octubre y diciembre de 2025, los precios de los cortes analizados aumentaron en promedio un 21,5%.

En ese período, el asado acumuló un incremento del 28,18%, mientras que otros cortes como la nalga y el cuadril también registraron subas superiores al 20%.

Este aumento sostenido se refleja directamente en el valor de uno de los productos emblemáticos de la mesa argentina: el kilo de asado ya supera los 15 mil pesos, equivalente a aproximadamente 10 dólares al tipo de cambio utilizado para el cálculo.

El análisis del informe de DEUCO

Desde la entidad de defensa del consumidor Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señalaron que los datos surgen de un relevamiento elaborado a partir de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el informe advierten que el principal alimento de la dieta argentina registró aumentos muy superiores al índice general de precios, lo que evidencia un fuerte impacto en el costo de la canasta alimentaria.

Según el análisis difundido por la organización, entre noviembre y diciembre de 2025 la carne vacuna aumentó 10,33%, casi cuatro veces más que la inflación mensual, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó el 69,39%, más del doble del IPC del mismo período.

“Casi cuatro veces más que la inflación”, dijeron desde la organización.

Inflación anual

El análisis interanual muestra una diferencia aún más marcada entre el aumento de la carne vacuna y el índice general de precios.

La carne aumentó un 120% más que el IPC interanual.

Mientras la inflación acumulada entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fue del 31,5%, el precio de los cinco cortes de carne evaluados subió un 69,39% en el mismo período, más del doble del IPC.

En términos concretos, el precio total de estos cortes pasó de 43.746,11 pesos en diciembre de 2024 a 74.105,02 pesos en diciembre de 2025.