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Platense y Vélez jugarán este sábado en el Estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Fortín consiguió un empate en su visita a Tigre en la jornada pasada, sostuvo su invicto en el campeonato y ahora buscará una victoria que lo consolide en la cima de la Zona A frente a un equipo siempre complicado, que necesita volver al triunfo.

El Calamar llega tras igualar 1-1 sobre la hora ante Newell’s en Rosario, con el gol de Augusto Lotti a los 38 minutos del segundo tiempo. El conjunto dirigido por Walter Zunino suma cinco partidos sin derrotas, aunque empató en cuatro de ellos. Ante su público en Vicente López intentará quedarse con los tres puntos para afirmarse en los puestos de clasificación a los octavos de final.

Como dato particular, la próxima semana será muy especial para Platense. El jueves 19 de marzo, en Asunción, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que marcará el debut absoluto del club en la máxima competencia internacional de Sudamérica.

Por su lado, Vélez lidera la Zona A y también la Liga Profesional. Encabeza la Tabla Anual con 19 unidades, aunque varios equipos lo siguen de cerca. El Fortín no participará en torneos internacionales durante esta temporada, por lo que concentra todos sus esfuerzos en pelear por el título en el ámbito local.

Posibles formaciones de Platense y Vélez

Platense : Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino .

: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Por dónde ver Platense vs. Vélez

El encuentro se disputará este sábado 14 de marzo a las 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, y contará con el arbitraje de Ariel Penel, mientras que en el VAR se encontrará Salomé Di Iorio. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Seguí Platense vs. Vélez por LU12 AM680

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.