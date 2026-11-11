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La reactivación de la ruta comercial marítima directa entre el continente y las islas Malvinas mediante el buque Danstar escaló a una controversia diplomática de alcance regional. El canciller de Chile, Francisco Pérez, aseguró que el país defenderá el derecho a la libre navegación, tras la exigencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien remarcó la necesidad de solicitar autorización previa para el tránsito de naves hacia el archipiélago.

Consultado sobre si su país requerirá el aval argentino, Pérez declaró de forma categórica que “los países no piden permiso“.

El ministro chileno enfatizó que su gobierno defenderá de manera irrestricta la libre navegación y el paso inocente bajo los tratados vigentes y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Francisco Pérez Mackenna, canciller de Chile.

Si bien aclaró que los barcos comerciales deben cumplir las normativas formales, subrayó que el tránsito internacional está protegido por acuerdos multinacionales y que los decretos o normativas unilaterales de cada Estado rigen exclusivamente dentro de su propia jurisdicción. Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de que la Argentina intente condicionar el tránsito, remarcó que “los tratados internacionales obligan a los países que los suscriben, mientras que los decretos de cada Estado se aplican dentro de su propia jurisdicción“, según informó el medio chileno BioBioChile.

En el plano logístico, el Danstar debió recalibrar su itinerario debido a un violento temporal en la zona austral con ráfagas de hasta 127 kilómetros por hora, lo que obligó a una escala técnica en Puerto Montt.

El buque, perteneciente a la naviera Easter Island Logistics, posee una capacidad de 1.400 toneladas y transportará abarrotes, frutas, verduras, materiales de construcción y repuestos para vehículos con el fin de restablecer una conexión periódica suspendida desde 2011, cuyo zarpe definitivo se proyecta para diciembre. El trayecto contempla atravesar el estrecho de Magallanes bajo el régimen de paso inocente, descartando navegar por el mar de Drake, tal como detalló BioBioChile.

Reacción argentina

El avance de la embarcación reflotó un álgido debate geopolítico en la Argentina al advertir que el flujo logístico continuo vulnera la soberanía sobre el Atlántico Sur y debilita el aislamiento del enclave usurpado por el Reino Unido.

La tapa del diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre con el anuncio de Javier Milei.

En respuesta, la diputada Agustina Propato impulsó en el Congreso de la Nación el proyecto conocido como la Ley anti Danstar, una iniciativa que busca retirar el estatus de paso inocente a todo buque que preste apoyo logístico a la ocupación británica y faculta a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina a interceptar, fiscalizar e incautar las naves infractoras en aguas jurisdiccionales.

Frente a la escalada en el país, las autoridades chilenas defendieron la operación comercial. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, respaldó el trayecto al señalar que la operación “se desarrolla dentro del marco de los tratados internacionales y corresponde a una actividad entre privados“, descartando motivaciones políticas. Por su parte, el economista Wylie Díaz destacó que la operativa “tendrá efectos positivos para las islas Malvinas, que requieren ampliar su base comercial“, mientras la inminente salida del Danstar mantiene bajo máxima tensión las relaciones diplomáticas bilaterales.