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27 allanamientos por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos se realizaron en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 11 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

De acuerdo con la información obtenida por La Opinión Austral, las medidas se desarrollaron en el marco de dos investigaciones relacionadas entre sí, en las que se intenta determinar la presunta existencia de organizaciones criminales dedicadas al transporte y comercialización de estupefacientes y, paralelamente, al manejo y circulación de bienes que tendrían un origen ilícito.

Para dar más claridad a la investigación y los allanamientos que comenzaron el lunes 9 y continuaron el martes 10, LU12 AM680 del Grupo La Opinión Austral entrevistó a Julio Zárate, fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Río Gallegos. El doctor indicó que iba a aclarar algunas cosas dentro de los límites y confirmó que están trabajando en dos casos complejos.

Agentes de Prefectura Naval en uno de los procedimientos de este martes. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Son dos casos de los cuales uno arranca puramente con una cuestión de narcotráfico. En ese caso de narcotráfico, hay intervenciones telefónicas y hay tareas de inteligencia y demás que originan a raíz de conversaciones detectadas y se crea el segundo caso”, comenzó diciendo. Ese caso tiene 11 meses de investigación y es por lavado también.

Lázaro Báez se retira del Juzgado Federal tras una nueva audiencia, el viernes 17 de octubre al mediodía. Con sus manos entrelazadas -y con esposas- vistiendo una campera azul y un jean negro, lo escota personal del Servicio Penitenciario Federal.

Y explicó que el segundo caso es por lavado y otros delitos que se están investigando. ” Es un caso que tiene casi dos meses de investigación”, comentó el fiscal.

Asimismo, explicó que los allanamientos se realizaron en Buenos Aires, en Río Gallegos, en El Calafate y en estancias del interior de Santa Cruz. También se han librado requerimientos de entrega de documentos y de informes a distintos organismos que están obligados a proceder ante el pedido de la Justicia.

Agentes de la Policía de Santa Cruz en uno de los procedimientos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante la consulta de la relación de estos casos con el empresario Lázaro Báez, Zárate explicó: “Conforme a lo informado por el Ministerio Público, Báez es una de las personas que está detenida en el marco de estos de estos expedientes”. Las personas investigadas por narcotráfico pasaron a seguir estando investigadas en el otro caso también, obviamente por la maniobra de lavado de narcotráfico”.

El juez Claudio Vázquez cuando fue entrevistado por La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral)..

Zárate explicó que en Buenos Aires allanaron el Servicio Penitenciario Federal donde se encuentra alojado Báez y comentó que no se descarta que en las próximas horas se realicen más allanamientos y detenciones.

“No es cualquier caso, no se trata de una investigación chica como cuestiones de intermediarios o alguien que trajo un envío de cocaína. Estamos hablando de una investigación regional. Esto tiene muchos antecedentes, pero es mucho el esfuerzo de trabajo”, dijo el fiscal federal Julio Zárate a LU12 AM680.

Uno de los autos siendo requisados. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El fiscal tiene 72 horas para acusar a los detenidos. “Ya no es como con el código viejo, ahora se aprehende a una persona, el juez está al tanto que hay una persona presa y, a partir de ese horario, tengo 72 horas para adelante, yo tengo que pedir una audiencia. En esa audiencia se sienten acusados, su defensa, obviamente el juez y yo lo que tengo que hacer frente al juez es acusar a esa persona”.

En esa instancia es en la que se conoce la calificación legal para el caso, entre otras cosas. “A la persona prendida se le informa por qué hecho la estoy acusando, que se que sería, qué fue lo que hizo, de qué delito lo estoy acusando, el grado de participación, que significa si es autor, partícipe y qué pruebas tengo para acusarlo en esa audiencia”, dijo.

Un agente de Prefectura Naval, custodiando uno de los domicilios. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, explicó que el imputado puede declarar en cualquier momento y no solo tiene la oportunidad en la audiencia que se realizaría. Hay hombres y mujeres que están a disposición de la Justicia.