El presidente Javier Milei se comunicó con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast, según informaron ambos en sus redes sociales.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina @JMilei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, escribió Kast en su cuenta de X. Milei retomó el mensaje y añadió: “¡La libertad de América avanza!”.

Aunque la candidata oficialista chilena Jeannette Jara lideró las elecciones presidenciales por un margen estrecho, deberá enfrentar al republicano Kast en el balotaje. La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba el 26,6 por ciento de los votos, mientras que Kast llegaba al 24,19.

En tanto, en tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2 por ciento de los votos. En los siguientes puestos se ubican Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés.

Matthei fue la primera en admitir la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral. “Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales. Káiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano.

