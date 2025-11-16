Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cerca de 16 millones de chilenos participan este domingo de unas elecciones cruciales en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y la Presidencia. En Río Gallegos, donde el voto en el exterior también es obligatorio por primera vez, el Consulado General de Chile vivió desde temprano una intensa jornada con un flujo constante de votantes. Allí, el cónsul Christian Fernando Blasco Torres destacó el compromiso ciudadano, describió el operativo y planteó las expectativas para la elección a La Opinión Austral.

En el consulado de Chile en Río Gallegos, se habilitaron sólo 2 mesas. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Hoy día ha sido una fiesta”: la visión del cónsul Blasco Torres

Desde las primeras horas del día, el cónsul general Christian Fernando Blasco Torres siguió de cerca la apertura y funcionamiento de las dos mesas habilitadas en Río Gallegos. Su testimonio reflejó tanto el movimiento electoral como el entusiasmo de la comunidad chilena residente.

Cónsul General de Chile en Río Gallegos, Christian Torres Blasco. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Hoy día ha sido un día, una fiesta porque nos permite a la ciudadanía ejercer un derecho, es un derecho constitucional y es elegir a su propia autoridad”, afirmó, subrayando especialmente la participación de adultos mayores. “Quiero felicitar sobre todo a las personas de edad porque son muy cumplidoras, muy responsables. Antes de las ocho ya teníamos tres personas que querían votar”.

El diplomático estimó que antes del mediodía ya habían pasado más de 120 votantes y proyectó una concurrencia que podría alcanzar los 400 sufragios, un número significativo sobre un padrón de 604 inscriptos.

Dos mesas y un padrón fijo: así se organiza la votación en Río Gallegos

Blasco Torres detalló el operativo electoral del consulado, donde el horario de votación se extiende desde las 8 hasta las 18 horas. Al cierre, quienes se encuentren dentro del recinto podrán votar sin restricciones. “Tenemos dos mesas, como digo, se abrieron a las ocho de la mañana, los votantes pueden votar hasta las 6 de la tarde. Después viene el conteo del sufragio”, explicó. También recordó que los chilenos en el exterior votan exclusivamente para Presidente.

Los comicios comenzaron a las 8 de la mañana. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Consultado sobre la diferencia con otras representaciones consulares, señaló que en Río Grande funcionan cinco mesas y puntualizó que muchos residentes de la zona viajan a emitir su voto en Chile. “Este fin de semana yo probablemente hay un flujo de de varios chilenos que quieren ir a votar a Punta Arenas, por lo cual porque tienen una relación, o a Puerto Natalie, así que aprovechan de ir, visitar a los parientes y votan”.

Además, aclaró quiénes están habilitados para emitir su sufragio: “Acá solo puede votar el padrón que está ya normalizado, o sea aquellos que que no tienen votación acá no pueden venir a votar porque son es un número fijo, son seiscientos cuatro”.

Expectativa por una posible segunda vuelta

Respecto del proceso general, Blasco Torres repasó el escenario electoral en Chile y la posibilidad de que una segunda vuelta defina la Presidencia el 14 de diciembre. “Tenemos en lo que es la primera vuelta porque si alguno de los ocho candidatos que son forman parte de la papeleta no obtienen el cincuenta más uno, vamos a tener una segunda vuelta el 14 de diciembre”, detalló.

Varias adultos mayores se presentaron antes de las 8 de la mañana para votar en el consulado. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El cónsul remarcó la relevancia del sufragio en esta elección histórica, que combina voto obligatorio, múltiples candidaturas y una compleja agenda pública dominada por la seguridad y la migración irregular.

Un mensaje a la comunidad chilena en Santa Cruz

Antes de retomar las tareas del operativo, Blasco Torres dejó un agradecimiento a quienes participaron de la jornada electoral. “Agradecer a todos los chilenos de acá por la confianza, por el apoyo que siempre nos brindan y estamos muy esperanzados que esto sea un día un día muy positivo para Chile en términos de que elija sus próximas autoridades”, expresó.

Varias personas se acercaron a votar en estas elecciones presidenciales 2025. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En un día marcado por la masiva movilización ciudadana tanto en Chile como en el exterior, el consulado en Río Gallegos cerrará la jornada con el escrutinio y la expectativa puesta en una elección que puede tener una segunda vuelta en diciembre.