El Consejo Federal del Fútbol Argentino pondrá en marcha la agenda competitiva del interior con un acto institucional en el tercer piso de Viamonte. Bajo el lema “Tu voz en juego: activando la pasión federal”, el organismo presentará el viernes 17 de octubre, a las 12, la temporada 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur y detallará un nuevo esquema de relacionamiento con los clubes, pensado para agilizar la comunicación, ordenar procesos y fortalecer la participación de las ligas del interior. La conducción del evento estará a cargo de Juan Cruz Sanz, presidente de Bancruz y miembro del Consejo Federal, tal como ocurrió el año pasado. Desde la organización confirmaron la invitación a más de 80 dirigentes de todo el país y se espera la presencia de Claudio Tapia.

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La presentación llega en un contexto de alta expectativa para la región patagónica, con la participación de equipos santacruceños que transitan realidades diversas: algunos ingresaron por mérito deportivo y otros mediante licencia, figuras previstas por la normativa del torneo. La ceremonia en AFA servirá para encuadrar la nueva edición, repasar lineamientos organizativos y anticipar la hoja de ruta que abarcará fixture, formatos y aspectos reglamentarios que las instituciones deberán contemplar durante el calendario competitivo.

Consultado por La Opinión Austral, Juan Cruz Sanz valoró el alcance de esta edición y llamó a sostener la unidad dirigencial: “La presencia de cuatro equipos es un privilegio. Los clubes deberían entender esa importancia en lugar de la queja sin sentido. Los equipos participantes, todos tienen su derecho ganado. Cuatro equipos significan 240 jugadores de nuestra tierra, con la posibilidad de mostrarse, hacer la experiencia, resaltar. Tenemos que estar juntos como Liga”.

De cara a los próximos meses —cuando el calendario empiece a apretar y la logística pida precisión— el anuncio del nuevo esquema de interacción busca ofrecer herramientas claras para clubes y ligas: canales de contacto definidos, criterios unificados y una agenda común para que la voz del interior se traduzca en decisiones.