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Un hombre de 51 años murió este sábado tras sufrir un infarto mientras miraba el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Según se informó, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) recibió un llamado de urgencia y una ambulancia acudió rápidamente al domicilio. Al arribar, el equipo médico encontró al hombre inconsciente y comenzó de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A pesar de las tareas de reanimación, el infarto resultó fatal.

Durante la cobertura sanitaria del encuentro entre Argentina y Suiza, el organismo también asistió a otras personas por cuadros compatibles con problemas cardiovasculares.

Uno de los casos correspondió a un hombre de 45 años que presentó dolor en el pecho, dificultad para hablar y adormecimiento en uno de sus brazos. Debido a la gravedad de los síntomas, fue trasladado al Hospital Piñero para recibir atención médica.

En tanto, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos sufrió una pérdida de conocimiento. Tras ser asistida por el SAME, logró recuperarse y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Por último, un hombre de 41 años también presentó síntomas compatibles con un episodio cardiovascular, aunque evolucionó favorablemente y permaneció en el lugar sin necesidad de ser derivado.

Cómo afecta la emoción de un partido al corazón

Los especialistas recuerdan que los partidos de alta intensidad emocional pueden generar un importante nivel de estrés en el organismo, especialmente en personas con antecedentes cardíacos o factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo u obesidad.

Durante encuentros decisivos de la Selección Argentina, la combinación de ansiedad, nerviosismo y euforia puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, favoreciendo la aparición de eventos cardiovasculares en pacientes predispuestos.

Cuáles son los síntomas de un infarto

Los médicos recomiendan prestar atención a los principales signos de alarma:

Dolor intenso u opresivo en el pecho que dura varios minutos.

Dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda o abdomen.

Dificultad para respirar.

Sudoración fría.

Mareos o sensación de desmayo.

Náuseas o vómitos.

Ante cualquiera de estos síntomas, se debe solicitar asistencia médica de inmediato llamando al 107.

Cómo cuidar el corazón durante los partidos de la Selección Argentina

Los profesionales aconsejan tomar algunas medidas preventivas para reducir el riesgo cardiovascular durante encuentros de alta carga emocional:

Evitar comidas abundantes, con exceso de grasas y sal antes del partido.

Limitar el consumo de alcohol y bebidas energizantes.

Mantener una correcta hidratación.

Continuar con la medicación habitual si existe una enfermedad cardiovascular diagnosticada.

No minimizar síntomas como dolor en el pecho o falta de aire.

Si una persona pierde el conocimiento y no presenta signos de respiración normal, es fundamental iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se espera la llegada del servicio de emergencias, ya que una intervención rápida puede ser determinante para salvar una vida.