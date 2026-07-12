Scaloni, tras el pase de Argentina a semifinales del Mundial 2026: “Con la última gota de sudor iremos por todo” El entrenador de la Selección argentina destacó el esfuerzo del equipo tras eliminar a Suiza en la prórroga y aseguró que la Albiceleste dará todo en la semifinal frente a Inglaterra.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección argentina dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al vencer a Suiza en la prórroga y meterse entre los cuatro mejores del certamen. Tras la clasificación, el entrenador Lionel Scaloni destacó el carácter de sus futbolistas, valoró el esfuerzo colectivo y aseguró que el equipo afrontará las semifinales con la misma entrega que lo llevó hasta esta instancia.

“Con la última gota de sudor vamos a ir por todo. Estamos en un lugar privilegiado del fútbol. Esto es para estar ilusionados hasta el final”, expresó el DT argentino en conferencia de prensa, luego del sufrido triunfo que depositó a la Albiceleste en las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra.

El entrenador reconoció que Suiza fue un rival de gran nivel y complicó el desarrollo del partido, aunque resaltó la respuesta de sus dirigidos en los momentos más difíciles.

“Suiza es un gran rival y nos puso en dificultad. Sin los jugadores que tenemos sería muy difícil. El equipo siempre intentó hasta el final. Eso es rescatable”, afirmó.

Scaloni también destacó el compromiso del plantel y reveló que antes del encuentro había evaluado realizar varios cambios en la formación titular, aunque finalmente decidió sostener la base del equipo.

“Esto es gracias a los jugadores. Confié en ellos para que estuvieran. En la previa había pensado en cambiar a varios, pero me demostraron que podían estar”, explicó.

“Que la gente disfrute”

El seleccionador argentino invitó a los hinchas a valorar el momento que atraviesa el equipo y remarcó la importancia de alcanzar una nueva semifinal mundialista.

“Que la gente disfrute. Estar en una semifinal no es poca cosa. Sacando el partido de hoy, estoy conforme con el desempeño del equipo. Hay que seguir trabajando”, sostuvo.

Scaloni comparó el sufrido triunfo frente a Suiza con el camino recorrido por Argentina hacia el título en Qatar 2022, al señalar que los grandes equipos también atraviesan momentos de dificultad durante un Mundial.

“En Qatar también sufrimos, quizá jugando mejor que hoy, pero también sufrimos. No todos los equipos son tan fuertes físicamente“, analizó.

Consultado sobre el próximo compromiso frente a Inglaterra, uno de los encuentros con mayor carga histórica para el fútbol argentino, el entrenador evitó alimentar cualquier polémica.

“Es un partido de fútbol. Solo eso“, respondió de manera contundente.

Argentina ya piensa en las semifinales del Mundial 2026

Por último, Scaloni destacó que este tipo de partidos fortalecen al grupo y sirven como aprendizaje para afrontar las instancias decisivas del torneo.

“Para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir. Lo pudimos sacar adelante y eso sirve un montón para saber con qué nos podemos encontrar. Encontramos un rival que nos puso en aprietos. Nos costó juntar pases, esa es la realidad”, concluyó.

Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del Mundial 2026, Argentina buscará ahora un lugar en la gran final cuando enfrente a Inglaterra, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título más importante del fútbol.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.