El desconsuelo de Belén Casetta tras quedar eliminada de los JJOO París 2024: “Les pido perdón” La deportista argentina llegó a Juegos Olímpicos tras consagrarse campeona los Panamericanos de Lima 2023, donde compitió seis meses después de convertirse en madre.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La atleta marplatense Belén Casetta tuvo debut y despedida este domingo en los Juegos Olímpicos París 2024 al finalizar 34ta en la clasificación general de los 3.000 metros con obstáculos, resultado que no le gustó para nada y por el cual pidió disculpas a todos los argentinos.

Casetta finalizó 11° en su serie con un tiempo de 9m34s78, a 20 segundos de las líderes: la keniata Beatrice Chepkoech, la francesa Alice Finot y la alemana Lea Meyer. Con ese resultado, no logró clasificar a la final.

La deportista, que debutó como atleta olímpica en Río 2016, llegó a París tras ser campeona en los Juegos Suramericanos 2022 y en los Panamericanos de Lima 2023. Además, fue noticia previamente por competir en los juegos mencionados seis meses después de ser madre.

“Tenía una expectativa muy grande pero me fue re mal. Venía con el objetivo de entrar en la final, estaba muy bien pero no me salió. Me da bronca por el esfuerzo que hizo mucha gente y después de tanto tiempo preparando la carrera”, señaló en diálogo con la TV Pública.

“Hice mis mejores marcas entrenando y acá me encuentro con esta marca pedorra; ya está, se terminó. No me salió, fue mi culpa”, agregó en el Stade de France.

Finalmente, sin poder contener las lágrimas, agregó que “pido perdón, nada más. Realmente estaba muy bien. Solamente les pido perdón por lo que acabo de hacer”.

La periodista Sofía Martínez intentó consolarla: “¿Cómo vas a pedir perdón con lo difícil que es estar acá?. Fuiste madre hace poquito más de un año, nada, y estas corriendo acá en un juego olímpico. Es una locura y te lo agradezco en nombre de Argentina”.