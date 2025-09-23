El desgarrador mensaje de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Necesito que esos pulmones sanen” Luego de informar que su expareja, quien continúa internado tras sufrir un grave accidente en moto, fue diagnosticado con atelectasia, la influencer compartió en sus redes sociales un video en el que, con tristeza, pidió: "Recemos y oremos por los pulmones de Thiago".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniela Celis atraviesa un momento muy angustiante desde que su expareja, Thiago Medina, sufrió un accidente con su moto. Tras un fin de semana sin novedades, la joven dio a conocer este lunes el nuevo parte médico a través de sus redes sociales y siguió solicitando cadenas de oración para que pueda salir adelante. Contó que el papá de sus hijas y exGran Hermano fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que describió de manera sencilla como “un tapón de moco”.

Horas después, la también exparticipante de Gran Hermano compartió una grabación en sus historias de Instagram, en la que, con la voz quebrada, realizó un desesperado pedido: “Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución”, expresó.

Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano, fue diagnosticado con atelectasia.

“Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Los órganos más afectados son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, manifestó la influencer. Visiblemente conmovida, agregó: “Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago”.

Previamente, “Pestañela” publicó un posteo sobre las novedades de la salud de Thiago, luego de la cirugía a la que fue sometido: “Continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos. Se presentó un ‘tapón de moco’, atelectasia que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico y esperemos evolución“.

Qué es la atelectasia: el cuadro médico de Thiago Medina

Según la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda, correctamente, y dificulta la oxigenación de la sangre. Esto puede desatarse de dos maneras diferentes: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

Leé más notas de La Opinión Austral