Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Medina continúa en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y sigue luchando por su vida; su familia y seres queridos se encuentra acompañándolo, mientras que la gente que sus seguidores están atentos a cada información que dan a conocer.

Después de un fin de semana de no saber nada, Daniela Celis, su expareja, dio a conocer el nuevo parte médico a través de sus redes sociales y siguió pidiendo cadena de oración para que, el papá de sus hijas, pueda salir adelante.

La influencer contó que, el exparticipante de Gran Hermano, fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que ella describió de forma sencilla como “un tapón de moco”.

Qué es la Atelectasia, el cuadro médico de Thiago Medina

Según la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda, correctamente, y dificulta la oxigenación de la sangre.

Esto puede desatarse de dos maneras diferentes: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

El angustiante pedido de “Camilota” por Thiago Medina

Medina sigue luchando por su vida tras el brutal accidente que sufrió en su moto en la ruta 7 en Moreno y por el cual fue sometido, nuevamente, a una operación para “reparar la parrilla costal”.

En este marco, su familia sigue pidiendo ayuda a la gente para que le manden buenas energías y puedan pasar este mal momento; en las últimas horas, “Camilota”, hermana de Thiago, volvió a recurrir a sus para dejar un conmovedor pedido.

La ex Cuestión de Peso solicitó “desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud del papá de Aimé y Laia”.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente, por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, añadió y dijo que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.

En esa línea, aseguró que “creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.

Leé más notas de La Opinión Austral