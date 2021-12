El dramático testimonio de "Chanchi" Estevez sobre el asesinato de su hermano

El pasado 15 de noviembre, Juan Domingo Estévez, hermano del futbolista Maximiliano "Chanchi" Estévez, fue asesinado por su ex pareja. La mujer le propinó dos cuchillazos en la calle a plena luz del día.

Este sábado el delantero que fue campeón con Racing en 2001, estuvo en el programa "PH Podemos Hablar" y se explayó sobre caso y de cómo era la relación con su hermano.

Tras ser consultado por el conductor Andy Kusnetzoff , Estévez relató que se trató de "un suceso con una novia que tenía, lo apuñaló y lo mató a mi hermano".

En este sentido, resaltó que se trató de un crimen y apuntó contra los medios: "Se retrató como muere el hermano del jugador y la verdad que fue un asesinato, en eso no hicieron mucho hincapié", indicó

Además aseguró que el hecho le generó un dolor terrible pese a que no tenía una relación muy cercana. Explicó que tiene 8 hermanos y que siempre ayudó a todos pero llegó un momento en que ya no podía hacer más: "No me daba la cabeza, no me daba el bolsillo y dije bueno cada uno es grande y sabe que hace con su vida", agregó.

Además, en relación a las criticas que recibió dijo que "Hay gente que opina que dice 'che lo dejó tirado'. Hoy desde las redes sociales salen a decir cualquier cosa", concluyó