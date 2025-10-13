Your browser doesn’t support HTML5 audio
Estrella, madre de Pablo Laurta (39), acusado de cometer el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), en Córdoba, relató cómo era la relación con su hijo y confesó que no se llevaba bien con él: “Espero cadena perpetua”.
En declaraciones a Telefe, A24 y C5N, entre otros medios, aseguró que “es un asesino. Yo no lo crie para eso. Su abuela y su abuelo no lo criaron para eso. Mi hermana no lo crio para eso”, y agregó que no sabe cómo le explicarán esto a su nieto, Pedro, que este martes 14 de octubre cumple seis años. “Sus amigos y amigas que conoce desde la infancia están horrorizados con todo lo que pasó. Todos desconocen a Pablo. No pueden entender”, detalló.
“No puedo creer que parí a un asesino, mi hijo asesinó cruelmente“, recalcó, al tiempo que acotó: “Él no aceptaba que Luna se hubiera ido a Córdoba con su mamá. De enero a febrero de 2024 estuvo arrestado porque había cometido un desacato a la autoridad porque estuvo escondido en el techo de la casa de Luna”.
A su vez, afirmó que en ese momento solicitó ayuda y que se realizara una pericia psiquiátrica a su hijo, lo que finalmente no ocurrió. Entre lágrimas, dijo que conocía muy bien a Luna y a su madre, con quienes mantenía “buen trato”.
“Cuando vi las imágenes de él que estaba con Pedro, me di cuenta que no le iba a hacer nada. Durante años mi hijo generó odio hacia su exsuegra y después hacia Luna por no poder ver a su hijo”, añadió. Sobre la página “Varones unidos”, indicó que supo por un compañero de trabajo que su hijo estaba detrás del sitio, donde se difundía contenido anti género y anti feminista.
“Hoy mi nieto está solo en el mundo”, lamentó, y reconoció que desconoce cómo su hijo ingresó desde Uruguay a la Argentina por un paso no habilitado. Finalmente, respecto al chofer desaparecido, Martín Sebastián Palacios (49), a quien la Justicia sospecha que Laurta pudo haber asesinado, aseveró no conocerlo ni saber qué vínculo mantenía con su hijo.
