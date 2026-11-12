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Los jugadores de Boca Juniors protagonizaron un emotivo gesto en recuerdo de José y Leo Virreira, los hermanitos de 10 y 12 años que murieron tras ser arrastrados por la corriente del río Gallegos, en cercanías de Palermo Aike.

Adam Bareiro, Milton Delgado, Jagger Herrera, Ayrton Costa, Leandro Lozano y Rodolfo “el Vasco” Arruabarrena posaron junto a una bandera con la imagen de los pequeños, en una muestra de cariño que volvió a poner en primer plano el recuerdo de los niños.

La misma fue realizada por Ariel, un amigo de la familia que reside en Capital Federal y que decidió homenajear a los hermanos a través de una imagen que lleva una frase cargada de emoción: “Boca va a jugar y nosotros desde el cielo vamos a alentar”.

El mensaje resume el amor que José y Leo sentían por el Xeneize y se convirtió en un símbolo para quienes los recuerdan. El gesto de los futbolistas permitió que la memoria de los pequeños trascendiera las fronteras de Río Gallegos y llegara también al mundo del fútbol argentino.

No es la primera vez que Ariel impulsa una iniciativa de estas características. El pasado 1 de noviembre, los hermanitos también estuvieron presentes en La Bombonera durante el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

Ariel, amigo de la familia, en La Bombonera con la imagen de José y Leo, en el triunfo de Boca ante River

En aquella oportunidad, el amigo de la familia llevó puesta una remera estampada con la imagen de José y Leo y también acompañó la jornada con la misma bandera. Fue en una tarde especial para los hinchas xeneizes, que terminó con una victoria de Boca por 1 a 0 frente a River, gracias al gol de Lautaro Di Lollo.

De esta manera, el recuerdo de los pequeños volvió a estar presente en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino, acompañado por un mensaje que emocionó a quienes conocieron su historia.

El recuerdo de dos pequeños que dejaron una huella en Río Gallegos

José y Leo, de 10 y 12 años, fueron arrastrados por las aguas del río Gallegos el domingo 25 de octubre, cuando compartían una jornada al aire libre junto a su familia en cercanías de Palermo Aike. Tras días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados el 29 de octubre.

La tragedia provocó una profunda conmoción en Río Gallegos, especialmente en el ámbito deportivo, donde ambos niños formaban parte del Club Talleres y compartían su pasión por el fútbol con compañeros, profesores y amigos.

Luego de su fallecimiento, distintos clubes de la ciudad se sumaron a los homenajes. El Club 22 de Septiembre, Olimpia, Bicentenario, Atlético Salta y Deportivo Cacique expresaron su acompañamiento y recordaron a los pequeños en distintas jornadas deportivas.

Las muestras de afecto también llegaron desde otros puntos del país. Esta vez, fueron jugadores vinculados a Boca quienes se sumaron al homenaje, demostrando que el cariño por José y Leo sigue presente.

Porque, más allá de los resultados y las camisetas, el fútbol también tiene la capacidad de unir, acompañar y mantener viva la memoria. Y aquella frase estampada en la bandera resume ese sentimiento: José y Leo seguirán alentando desde el cielo.