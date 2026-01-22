Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La informalidad laboral se profundizó en la Argentina durante el último año y ya supera al empleo registrado.

Según datos del INDEC, la combinación de asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia supera a los empleados formalizados, un fenómeno que agrava la crisis del sistema previsional y condiciona las reformas que impulsa el Gobierno, señaló “BAE Negocios”.

RadiografÍa del mercado laboral

Sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados suman 11.063.000, mientras que los no registrados alcanzan 5.669.000 y los trabajadores por cuenta propia llegan a 5.936.000.

De esta manera, más de 11,6 millones de personas se desempeñan fuera del empleo formal, sin acceso pleno a derechos laborales, previsionales y sociales.

En el sector de la construcción se registra un alto nivel de empleo informal.

Sectores con mayor pérdida de empleo formal

Dentro del empleo privado registrado, las mayores caídas se concentraron en sectores clave de la economía real. La construcción perdió 88.000 puestos, la industria manufacturera cayó en 46.000 empleos y el sector de transporte y almacenamiento retrocedió en 38.000 trabajadores.

En contraposición, el economista Martín Redrado advirtió que el mercado laboral que viene priorizará sectores como energía, agro, minería y tecnología, mientras la construcción y la industria seguirán bajo presión.

El servicio doméstico lidera el empleo en negro

El dato más contundente surge del empleo no registrado por sector. Con 1.152.000 trabajadores informales, el servicio doméstico encabeza el ranking. Le siguen el comercio mayorista y minorista con 851.000, agricultura y ganadería con 632.000 y la construcción con 574.000 asalariados en negro.

En estos rubros, los trabajadores informales superan a los registrados, una señal clara del deterioro del mercado laboral.

Más informalidad y menos salario real

La precarización laboRal se combinó con una fuerte caída del salario real, especialmente en el sector público, en los trabajadores bajo convenio y en los informales.

En comparación con el terer trimestre de 2023, los asalariados registrados disminuyeron en 222.000 personas, mientras que los trabajadores en negro aumentaron en 231.000 y los cuentapropistas crecieron en 400.000, en su mayoría también informales.

Para el Gobierno la reforma laboral generará más empleo y bajará el costo del mismo.

nformalidad récord en el trabajo independiente

Los asalariados no registrados en el sector privado ya representan el 43,8% del total, mientras que en el trabajo independiente la informalidad alcanza el 64%.

En el empleo por cuenta propia, se destacan el comercio con 1.831.000 trabajadores, la construcción con 954.000 y la industria manufacturera con 792.000.

Impacto en el sistema previsional

La expansión del empleo informal explica el deterioro acelerado del sistema previsional, un problema que el Gobierno planea abordar más adelante, una vez que avance con las reformas laboral y tributaria.

Mientras tanto, el mercado laboral argentino consolida un escenario de alta precariedad, menor recaudación y creciente desigualdad, con efectos directos sobre el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal.