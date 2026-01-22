Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras los chats privados que Wanda Nara filtró dejando expuesto el contacto que mantendría con Mauro Icardi, el futbolista rompió el silencio y destrozó a su ex.
“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia; una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente… eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’… Ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, indicó el jugador.
Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostrarían la prueba completa)”, prosiguió Mauro y pasó a responder punto por punto los chats que, su exesposa, dio a conocer.
“Primero: el chat con fecha “19 de noviembre de 2025”, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos; en ese momento, junto a mi pareja estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde, esta mujer, (por Wanda) me llamaba de manera insistente, cuando, en una bajada de chat, apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada”, justificó.
“En ese período, yo ya le había dejado claro que estábamos separados (so está explícito en el propio texto que ella omite mostrar) esos mensajes eran parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio de marzo de 2026; desde enero de 2025, corté absolutamente todo contacto con esta persona y, mis abogadas, tienen cada una de esas pruebas”, lanzó Icardi, sobre su ruptura con Wanda.
“Segundo: el otro chat publicado es un descargo, durísimo, sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas; justamente, por eso, no le convenía mostrarlo completo; además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada; ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina”, advirtió Icardi.
“Tercero: todos los demás chats que circulan no son míos; no están escritos por mí, ni reflejan mi forma de expresarme; si fueran reales, estarían publicados con nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones”, aseveró.
Por último, expresó: “Cuarto: entiendo que ciertos pseudo-periodistas o “informadores: necesitan inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad, pero lamento decirles que, eso, no existe; mi pareja —la mujer de mi vida— está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono; incluso, tiene mis contraseñas, no porque (ella) lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”.
