En la última emisión de “La Voz Argentina” (Telefe) los participantes interpretaron “Qué agonía” de Yuridia y Ángela Aguilar y, antes de que los jurados pudieran dar sus devoluciones, Nico Occhiato recordó al aire que Violeta, oriunda de San Miguel de Tucumán, le debía las empanadas prometidas durante su audición a ciegas.

La cantante de 55 años cumplió y sorprendió a todos con una canasta repleta de empanadas de carne con pasas de uva que ella misma cocinó; eso sí, se negó a compartir su receta. “Es top secret”, expresó, entre risas.

Lali Espósito y Nico no tardaron en repartir el manjar entre los presentes y, mientras Luck Ra estaba probando su empanada completamente rendido ante el sabor, lanzó una frase tan inusual como memorable, asegurando que lo hacía “desde el respeto”, pero su expresión causó sorpresa y risas en todo el estudio. “Me cosería el culo para no cagar esta delicia”, indicó.

La reacción, fue inmediata: Occhiato no pudo contener la sorpresa, Lali estuvo a punto de escupir la comida y Juliana Gattas terminó en cuclillas, llorando de risa. “Es algo tremendo lo que dijo… Pero es tremendo”, comentó Juliana, mientras Nico, aún, trataba de entender lo sucedido entre carcajadas.

La situación siguió con humor cuando Juliana le preguntó a Luck Ra: ”¿Está muy rico, no?”, a lo que el cordobés respondió que llevaba tiempo esperando para decir algo así y que le había gustado tanto la empanada que, incluso, se comió el repulgue, algo que, normalmente, evita.

Juliana Gattas dio una clase de inglés a Nico Occhiato en La Voz Argentina 2025

Luego de que Occhiato protagonizara un blooper inolvidable al intentar decir “Amazing”, La Voz Argentina 2025 ofreció una clase muy particular: Juliana Gattas se puso al frente de una lección de inglés pensada para todos, aunque con especial foco en el conductor.

La cantante de Miranda! repasó varias frases en inglés y, en más de una ocasión, pidió silencio en el aula, donde sus “alumnos” fueron Occhiato, Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Luck Ra.

Consciente de las dificultades que enfrenta Nico al hablar en otro idioma, Gattas se apoyó en títulos de canciones y elevó el nivel al incluir “You probably couldn’t see for the lights, but you were staring straight at me”, tema de Arctic Monkeys perteneciente a su álbum debut publicado en 2006.

El tramo más complicado para el conductor se dio al tener que pronunciar, una vez más, “Amazing”, la palabra que lo convirtió en el blanco de incontables memes y que ya es parte de su historia en el programa.

