El riogalleguense Tomás “Toto“ Avilés volvió a consagrarse campeón con Inter Miami. En esta ocasión fue en el torneo de la MLS, el más deseado por las “Garzas” para terminar el año a toda máquina y a tan sólo seis meses del mundial de fútbol que se disputará en esas tierras.

Los primeros en comunicarse con “Toto“, como siempre, fueron sus padres, Fabiana y Oscar, quienes siguen la carrera del exBoxing Club desde que era pequeño, ayudando, empujando, aconsejando… Fue en una videollamada, cuando aún el jugador del Inter festejaba en pleno vestuario nada menos que con dos campeones del mundo, el diez Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

La videollamada con Horacio y Fabiana, los papás.

“Te amamos, hijo“, indicaron ambos padres, orgullosos por otro título del chico nacido en la capital de Santa Cruz, que de muy joven emigró a Estados Unidos tras un paso por Racing Club y la selección Sub 20 de Argentina.

“Los del Tita campeones!!!!! Inter Miami derrotó por 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con la MLS. Entre los que consiguieron el título (además de Messi, obviamente) están Rodrigo De Paul, ‘Toto‘ Avilés y Baltasar Rodríguez“, se mostraron orgullosos los hinchas de la Academia en el sitio “La Número Uno”.

Aunque en esta temporada Avilés no tuvo tantos minutos como en la anterior, sigue sumando experiencia al lado de fenómenos, entre los que además se encuentran Sergio Busquet y Jordi Alba, quienes ayer jugaron su último encuentro. Además, está afianzado en la rotación que hace el director técnico Javier Mascherano.

“Leo”, “Balta” Rodríguez, “Toto”, De Paul y Weigandt.

Con apenas 20 años, a “Toto” le queda una larga carrera que acaba de empezar, pero que ya lo ve levantando trofeos junto al más grande de todos los tiempos, a quien incluso debe marcar en los entrenamientos. Un enorme estímulo para todos aquellos niños que se están haciendo en el fútbol infantil de Santa Cruz.

Tapa especial de La Opinión Austral del domingo 7 de diciembre de 2025.

