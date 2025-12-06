Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi, venció 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En el duelo disputado en el Chase Stadium, el colombiano Edier Ocampo abrió el marcador con un gol en contra a los 9 minutos. En la segunda parte, el mediocampista Ali Ahmed igualó el resultado a los 15, pero Rodrigo De Paul volvió a adelantar a los locales a los 29. El cierre quedó en manos de Tadeo Allende, quien convirtió el 3-1 a los 49 minutos del complemento.

Con este triunfo, Inter Miami celebra su primer título en la MLS con un plantel repleto de argentinos. Además del entrenador Javier Mascherano y de Messi, integran el equipo los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari; los defensores Tomás “Toto” Avilés —oriundo de Río Gallegos—, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt; los mediocampistas Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul; y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti.

Antes, el conjunto estadounidense había sumado la Supporters’ Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023. Para “La Pulga”, este nuevo logro representa el título número 48 de su carrera. En cuanto a ligas, ya acumula trece conquistas.

