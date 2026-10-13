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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la política fiscal del Gobierno de Javier Milei tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Reunión Anual del organismo, que se desarrolla en Bangkok, Tailandia.

“Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, expresó la funcionaria.

A través de una publicación en redes sociales, Georgieva también señaló que ambos “equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”.

Por su parte, Caputo calificó el encuentro como “excelente”. Mediante su cuenta de X, precisó: “Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”.

El FMI recortó la proyección de crecimiento para 2026

Antes de la reunión, el organismo difundió su informe World Economic Outlook (WEO), en el que redujo de 3,5% a 2,1% la previsión de crecimiento de la economía argentina para 2026.

Las estimaciones de analistas locales son aún más moderadas. Algunos proyectan una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de apenas 1,5% durante este año, mientras que otros informes anticipan un resultado inferior.

En esa línea, el último relevamiento de la consultora FIEL advirtió que “el crecimiento interanual de todo el segundo semestre no superaría el 0.6% (frente al 2.3% del primer semestre), por lo que el crecimiento del año 2026 completo se ubicaría por debajo del 1.5% -lejos del 3 al 5% que se estimaba en la primera parte del año-”.

La revisión del acuerdo y las metas fiscales

En este contexto, la Argentina y el FMI deben concluir las negociaciones correspondientes a la tercera revisión del programa, que contempla un desvío de $500.000 millones en la meta de superávit fiscal del primer semestre.

La diferencia responde, en buena medida, a la decisión del Gobierno de moderar la reducción de subsidios ante los “problemas de bolsillo” que detectó entre la población y el deterioro de los indicadores de actividad económica.

Según las previsiones sobre el resultado de las conversaciones, el organismo no presentaría mayores objeciones por este incumplimiento y otorgaría una dispensa (waiver) al cierre del proceso. Además, se actualizarían los objetivos previstos hasta fin de año, lo que permitiría mantener vigente el programa pese a los desvíos registrados.

Las negociaciones se prolongan desde hace varias semanas, pese a que el equipo técnico del Fondo concluyó su trabajo en Buenos Aires hace tres semanas. Las principales diferencias siguen concentradas en la política cambiaria y monetaria.

En particular, el FMI sostiene la necesidad de avanzar hacia la liberación del cepo y acelerar la acumulación de reservas en dólares, dos de los principales puntos pendientes en la relación con el Gobierno argentino.

Caputo busca respaldo financiero internacional

Durante su estadía en Bangkok, el ministro de Economía también tiene previsto reunirse con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Con ambos funcionarios buscará terminar de acordar los avales necesarios para que la Argentina pueda acceder a créditos de bancos privados y completar el financiamiento previsto en su programa financiero.

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