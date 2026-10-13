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La causa judicial contra Darío Giordano, exmarido de la actriz Romina Yan, terminó con un sobreseimiento por prescripción en mayo de 2018. La resolución del Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de San Isidro estableció que había vencido el plazo legal para continuar con la persecución penal por el hecho denunciado el 2 de octubre de 2015, investigado como lesiones leves agravadas por el vínculo.

El fallo volvió a cobrar relevancia luego de que Giordano difundiera un comunicado en el que rechazó las acusaciones de violencia contra sus hijos Franco y Valentín y sostuvo que había sido sobreseído por la Justicia. Tras esa publicación, Gustavo Yankelevich, abuelo de los jóvenes y productor televisivo, respondió públicamente y explicó su interpretación de lo ocurrido durante el proceso judicial.

“Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”, afirmó Yankelevich este martes en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, la resolución judicial permite precisar el motivo formal por el que se cerró la causa: la extinción de la acción penal por prescripción. El documento no constituye una sentencia condenatoria contra Giordano.

Franco y Valentin Yankelevich.

Qué dice el fallo judicial de 2018

La resolución fue dictada el 9 de mayo de 2018 por el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de San Isidro, en el expediente caratulado “Giordano Darío s/lesiones leves”.

En el documento, el juzgado resolvió declarar “de oficio extinguida la acción penal por prescripción” y, como consecuencia, dispuso el sobreseimiento total de Giordano por el hecho denunciado el 2 de octubre de 2015.

Entre los fundamentos, el tribunal señaló que el delito investigado contemplaba una pena de entre seis meses y dos años de prisión. También indicó que, desde la fecha de la denuncia, no se habían registrado delitos atribuidos al imputado ni actos procesales que interrumpieran o suspendieran los plazos legales de prescripción.

Por ese motivo, consideró que la acción penal había prescripto el 2 de octubre de 2017 y resolvió cerrar el expediente conforme a las normas del Código Penal y del Código Procesal Penal citadas en la resolución.

En términos jurídicos, la prescripción implica que, una vez vencido el plazo establecido por la ley, el Estado pierde la posibilidad de continuar con la persecución penal por ese hecho. Por eso, el sobreseimiento por esta causal no equivale a una condena, pero tampoco debe presentarse como una absolución dictada tras un juicio que haya descartado las acusaciones mediante una evaluación definitiva de los hechos.

Qué dijo Gustavo Yankelevich sobre el proceso

Luego de que Giordano difundiera su descargo, Yankelevich brindó detalles sobre las actuaciones judiciales y sostuvo que el proceso se extendió durante tres años y medio.

Según relató en Radio Mitre, la intervención inicial se produjo a partir de una actuación de la Oficina de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que habría promovido la denuncia penal ante los presuntos episodios de violencia.

“Lo que nosotros queríamos era la tenencia, no hacerle un juicio al padre”, afirmó el productor.

Yankelevich aseguró que sus nietos tenían miedo de encontrarse con su padre y que esa situación dificultó las instancias previstas para que pudieran declarar durante la investigación. También relató que, en una oportunidad, los jóvenes se negaron a hablar al advertir que Giordano estaba presente en el lugar.

Gustavo Yankelevich, tras la confesión de sus nietos.

El empresario sostuvo que durante el proceso se presentaron videos y audios como elementos de prueba y mencionó distintas instancias judiciales, incluida una apelación ante Casación. Esos detalles forman parte de su relato sobre el expediente y no modifican el motivo formal de la resolución de 2018.

El descargo de Darío Giordano

En su comunicado, Giordano rechazó las acusaciones de violencia y aseguró que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

“Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, expresó.

El exmarido de la actriz también remarcó que fue sobreseído en 2018 y sostuvo que las acusaciones nunca fueron comprobadas. Además, cuestionó la exposición pública del conflicto y apuntó contra Yankelevich por su capacidad para instalar su versión de la historia en los medios.

En el mismo texto, reconoció que, tras la muerte de Romina Yan, pudo no haber estado a la altura de las necesidades emocionales de sus hijos durante el duelo. “Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”, manifestó.

También aseguró que no respondería públicamente a su hijo ni expondría detalles de la intimidad familiar para intentar demostrar que tenía razón.

La respuesta del productor y el mensaje a otras familias

Yankelevich rechazó las críticas de su exyerno y sostuvo que su intervención estuvo motivada por la preocupación por sus nietos.

“Esto no es de un tipo poderoso, es de un abuelo. No habla un empresario, habla un abuelo que le puso mucha garra a que esto suceda, a que los chicos salieran adelante”, afirmó.

Además, contó que Valentín se comunicó con él después de leer el comunicado de su padre y que, según su relato, esperaba una disculpa por lo ocurrido.

Finalmente, el productor planteó que la difusión del caso puede contribuir a que otros niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia en sus hogares encuentren espacios para ser escuchados.

“Es un daño físico y psíquico, y cuesta remontarlo después”, concluyó.