Luis Miguel se presentó en Córdoba, donde iba a dar un show de 2 horas pero sólo terminó cantando un poco más de 50 minutos. Bajo una tenue lluvia, el cantante decidió retirarse del escenario para, luego, volver con una persona de su staff y que le sostenga un paraguas mientras realizaba su performance. Esta acción no duró tanto, ya que se terminó yendo del estadio. La situación generó indignación entre todas las personas que lo fueron a ver. Incluso, aseguraron que “fue una estafa”. A raíz de esto, el artista justificó su actitud y le pidió disculpas a su público. En consecuencia, el responsable de la productora “Quality”, Ricardo Taier, salió a defenderse ante los dichos del “Rey Sol”.

La justificación de Luis Miguel de por qué se retiró de su show en Córdoba

A través de una historia de Instagram, Luis dio un comunicado.

En este, dice: “Aviso importante: en virtud de la tormenta registrada el día de ayer en Córdoba, Argentina, y con el objeto de proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal ante un riesgo eléctrico, el concierto tuvo que finalizar antes de lo programado, dado el peligro que representa la cantidad de agua registrada todo el día y durante el concierto a los equipos de luces y sonido. Gracias por su apoyo y comprensión”.

La respuesta de la productora del recital de Luis Miguel en Córdoba

En una nota para el programa “El show del Lagarto“, conducido por Aldo Lagarto Guizzardi, Ricardo dio su punto de vista.

Él, expresó: “Estoy muy satisfecho con lo que sucedió ayer. De parte nuestra, se puso todo para que el evento fuese una fiesta. Se trabajó muchísimo y, por ahí, siento que la gente se quedó con un sabor amargo, porque hubiese esperado más, ya que querían que el show se prolongara”.

Luego, se desligó de la cancelación del concierto. “Lo cierto es que nosotros, como productora, nos ocupamos de darle todas las condiciones que ellos establecen. Después, lo que el artista hace arriba del escenario ya es decisión suya y de su equipo”, manifestó.

A raíz de esto, comentó: “El escenario estaba mojando por la llovizna, pero la brisa no incomodaba y no era motivo para cortar el recital. Ningún espectador se movió de la silla. En cambio, la suspensión del show de Luis Miguel en el Campo de Polo de Buenos Aires fue diferente, porque ahí sí había una alerta amarilla. Estaban dadas las condiciones para reprogramar el show, pero no hay un estándar definido. Sin embargo, las condiciones de seguridad son estrictas para evitar accidentes”.

Y, aseguró: “Todas las medidas de seguridad estaban tomadas y el armado de toda la técnica es, estrictamente, en base a las solicitudes de cada uno de los artistas. Las condiciones estaban dadas para que el show se pudiera desarrollar normalmente. Cuando nosotros hacemos entrega de las instalaciones a la producción, ellos se hacen responsables del manejo y lo que sucede arriba del escenario. Nosotros no tenemos injerencia”.

Ante estos dichos, admitió que “el evento podría haber continuado sin contratiempos hasta su cierre”, y dijo que “conociendo la historia de Luis Miguel, él, seguro, decidió suspender el show”. También, remarcó que “se podría haber dirigido al público antes de irse”.

A pesar de que el artista se terminó yendo del escenario, Taier aseveró que “lo volvería a contratar”. “Yo creo que la gente, por ahí, dice ‘sí, me quedé con sabor amargo’, pero si sacara a la venta un nuevo show, el 99% de las personas que fueron anoche, irían”, finalizó.

