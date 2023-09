Tras la noticia de la muerte Silvina Luna, todos los famosos salieron a despedirse e incluso hicieron su descargo en contra del cirujano Aníbal Lotocki, quien le había introducido en su cuerpo una sustancia que le generó problemas de salud. Ella terminó teniendo una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal y, a los 43 años, falleció. La conductora Susana Giménez le dedicó unas lindas palabras a través de Instagram y, también, repudió el accionar de Lotocki. Además, hizo referencia a las personas que fueron víctimas del cirujano.

El duro descargo de Susana Giménez con Aníbal Lotocki por el fallecimiento de Silvina Luna

En la publicación que hizo Susana, se la puede ver a Luna cuando visitó su programa y allí comenta: “No hay que ponerse nada que sea para siempre. No solo se le consulta a un profesional, sino dos o tres que te digan “esto no, esto sí se puede, esto no está permitido”. Eso es lo que uno primero pregunta “¿corre algún riesgo?”. Obviamente que uno no se va a exponer a eso si sabes que tu salud va a estar en juego”.

Ante esto, la diva comenzó escribiendo: “Querida Silvina, cómo nos impactó a todos tu muerte y los años que sufriste la impericia de un médico que ni siquiera era cirujano plástico”.

Luego, sostuvo: “No puedo creer que este hombre haya seguido operando y poniendo en riesgo la vida de inocentes sin importarle el veredicto de culpabilidad y la prohibición de seguir operando por 4 años. La Justicia ni se enteró que todo siguió igual. Esto muestra el estado de indefensión en el que estamos viviendo”, agregó enojada.

“Descansa en paz querida Silvina… Tan linda, tan joven, tan buena”, cerró.

Fernando Burlando denunció a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

El abogado fue a la Justicia para denunciarlo por el delito de “homicidio”. En una entrevista para el programa “López 910” dio todos los detalles.

La demanda ya fue sorteada y cayó en el Juzgado de Instrucción Nº36 de la Ciudad de Buenos Aires. Además, será investigada por la Fiscalía de Instrucción Nº15 a cargo del fiscal Santiago Marquevich.

“Que la Justicia se ponga los pantalones y deje de romper los huevos”, expresó Fernando.

Para Burlando el fallecimiento de la modelo es un “hecho nuevo” en la causa contra Lotocki, por lo que pidió el secuestro de la historia clínica.

