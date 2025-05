Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia de una nena de 7 años denunció un presunto abuso sexual que habría ocurrido en una institución educativa de Comodoro Rivadavia. La Policía del Chubut implantó una consigna policial en el establecimiento tras un pedido de la directora. El aberrante caso se descubrió a partir de unos dibujos que encontró la mamá de la menor escondidos en la casa. Los dibujos dan cuenta de una situación de abuso sexual con una figura masculina y una niña en un baño de “damas”.

En una rueda de prensa, el padre de la menor dio a conocer que el domingo pasado a las 20 horas “mi esposa encontró un dibujo debajo de la alfombra, donde se veía a una persona de sexo masculino en un baño, que tenía el logo de damas, se veía que la nena dibujada no tenía ropa y estaba tirada en el piso y el masculino intentando tocarla, después encontramos otros dibujos donde había un urinal y el masculino en el baño de varones”.

“Hablamos con la nena y nos indicó que la situación había sido acá en el colegio y nos dirigimos a la Comisaría de la Mujer donde realizamos la denuncia”, añadió, y continuó diciendo que después fueron al centro de salud para que revisaran a la nena: “nos indicaron de la comisaría, estuvimos hasta la madrugada y el pediatra nos dijo que no iba a realizar la revisión porque no quería invadirla o revictimizarla. Hasta el momento la revisó la mamá por indicación de la policía”.

Escuela Diocesana “San Juan Bosco”. (FOTO: GENTILEZA CRÓNICA).

Asimismo, el papá de la presunta víctima agradeció el acompañamiento de los padres de otros alumnos y lamentó que “la situación que estamos pasando es muy difícil“. “No vamos a tratar de ocultar a nadie ni nada, porque la persona que hizo esto le hizo un daño tremendo a mi hija. Si llegamos a conseguir Justicia, lo que le pasó a ella nunca lo va a olvidar, le cambiaron la vida, nos robaron una parte de la vida, nos demolieron el corazón”, dijo con la voz quebrada, según publicó Crónica.

Además, el martes pasado, la familia dio a conocer a través de un grupo de WhatsApp la situación que se estaba viviendo y determinaron acercarse a la Escuela Diocesana “San Juan Bosco” del barrio Máximo Abásolo de la capital nacional del petróleo. El papá de la nena detalló “estoy acá porque mi hija me dijo que fue acá, si me hubiese dicho que fue en otro lugar estaría en ese otro lugar”, y comentó que “no queremos generar ninguna situación en la escuela”.

Por otro lado, la razón por la cual la directora le solicitó a la Comisaría Séptima una consigna policial en la escuela, se debe a que la gente había puesto cubiertas, malversaron el espacio y forzaron las puertas. De este modo, el papá mencionó que “nosotros en ningún momento quisimos incitar estos hechos, lo que queremos es que se esclarezca todo y lo hicimos público para que la Justicia pueda moverse y no quede en la nada, tenemos miedo que por el silencio muera ahí”.

Finalmente, el comisario Raúl Jones indicó en Seta TV que “la titular del establecimiento pidió seguridad para el alumnado”, debido a que en redes sociales había “rumores de un intento de provocar algún daño o algún principio de incendio en la escuela”. “Tuvimos la oportunidad de hablar con el papá de la nena, a quien le hicimos saber que estábamos a su disposición. Ya todo lo que es lo inminente a la primera de la investigación está en manos de fiscalía”, cerró.