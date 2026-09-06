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Las entidades que integran el Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresariales y bancarias del país, expresaron este sábado su respaldo a la posición del Gobierno de Javier Milei en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.

“Las entidades que integran el G6 expresan su respaldo a la posición del Gobierno Nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, así como a las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país”, señala el comunicado que fue difundido por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

En el documento, las entidades empresariales y bancarias afirmaron que “la soberanía sobre las islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”.

Además, el grupo reafirmó la necesidad de mantener el reclamo argentino “con firmeza” dentro del marco establecido por la Constitución Nacional y el derecho internacional, y mediante “la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”.

Las instituciones también respaldaron las medidas destinadas a proteger los recursos naturales del país y señalaron que la defensa del territorio, los recursos naturales y los intereses estratégicos de la Nación “es una responsabilidad de todos los argentinos”.

En ese sentido, remarcaron que se trata de “una política de Estado que debemos sostener unidos”.

De esta manera, el G6 se alineó con el posicionamiento expresado por el Gobierno de Milei y otorgó un nuevo respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las medidas anunciadas por Milei por la cuestión Malvinas

El respaldo empresarial se produjo pocos días después del mensaje que el Presidente brindó por cadena nacional. El jueves, Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que realicen tareas de exploración y explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur con autorización de la administración británica de las islas.

Durante su discurso, además, confirmó que su Gobierno finalizará las tareas de construcción de una base naval en Tierra del Fuego y convocó a los distintos sectores políticos a mantener una posición unificada frente al reclamo de soberanía.

“Este tema demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos que hay un frente unido ante el mundo, como Nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo Milei.

El pronunciamiento del G6 coincidió especialmente con ese llamado del Presidente a construir una posición común sobre la cuestión Malvinas.

El escenario también se desarrolla en medio de la postura expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que su país puso en “revisión” su posición respecto del reclamo británico sobre las islas.

La definición se produjo en un contexto de tensión entre Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN por el nivel de respaldo a Washington en el marco de la guerra en Medio Oriente, mientras la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática y política argentina.