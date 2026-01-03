Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 2026 inicia en Santa Cruz con un renovado gabinete provincial que acompañará la administración del Estado al gobernador Claudio Vidal.

El pasado 30 de enero, el titular del Poder Ejecutivo firmó una serie de decretos mediante los cuales puso en funciones a nuevas autoridades con el “objetivo de consolidar equipos de trabajo en áreas estratégicas para el desarrollo productivo, energético y comunicacional de la provincia“, se indicó desde el Gobierno.

El ministro jaime Álvarez, Fernando Rodrigo Baños y el gobernador Claudio Vidal.

Fomicruz

Fernando Rodrigo Baños fue designado como presidente de la empresa estatal Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ S.E.) a partir del 1° de enero de 2026.

El instrumento legal, refrendado por el ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, “deberá contar con el correspondiente acuerdo de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en la Constitución provincial y a la legislación vigente”, se indicó.

Baños era referente de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los sectores Energético, Minero y Ambiental (CAPPEMA), proveniente de Perito Moreno. El ámbito de trabajo de CAPEMMA es la actividad minera y energética que se desarrolla en la Provincia de Santa Cruz.

Se alejó del cargo el geólogo Oscar Vera, de larga trayectoria en el ámbito público. Fue protagonista en el traspaso de áreas hidrocarburíferas de YPF a FOMICRUZ.

La ministra Nadia Ricci, Sergio Klimenko, y el gobernador Claudio Vidal.

Pesca

En esta sintonpía, con el objetivo de “fortalecer la gestión“, el Gobernador dispuso cambios en la Secretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de la Producción.

A partir del primero de enero, Sergio Klimenko asumió la conducción del área, que además de pesca tiene bajo su órbita el desarrollo de la acuicultura, mientras que Raúl David Noriega se incorporará como subsecretario de Coordinación Pesquera, reforzando la estructura técnica y operativa del área.

El flamanet funcionario “se desempeñó como Capitán de Armamento, Armador e Inspector de Descarga. Su perfil combina una operatividad logística de alto nivel con una sólida base científica, habiendo trabajado durante más de nueve años como Observador Biológico para el INIDEP. Esta dualidad le permitió actuar como nexo crítico entre la gerencia de flota y el personal embarcado, gestionando las necesidades de buques congeladores y fresqueros”, informó “ADN 24 Digital”.

“Su formación incluye la Diplomatura en Economía Pesquera en la UNPSJB y certificaciones clave en protección de buques (PBIP), gestión de mercancías portuarias y control de calidad por el SENASA. Además, cuenta con conocimientos especializados en el impacto ambiental de microplásticos y contaminantes químicos en productos marinos. Un rasgo distintivo es su capacidad idiomática, con manejo de español, inglés, ruso y alemán, lo que potencia su visión sobre la logística internacional”.

La pesca es uno de los sectores productivos más fuertes que tiene Santa Cruz y para revitalizarla es necesario políticas públicas en consonancia con el sector privado.

La ministra Soledad Boggio, Marcelo Zaccaria y el gobernadro Vidal.

Comunicación pública

Asimismo, el comunicador Marcelo Alejandro Zaccaria fue designado como Gerente de LU 85 TV Canal 9, con rango de subsecretario, dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, dependiente del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación.

“Las designaciones forman parte de una etapa de ordenamiento y consolidación del Ejecutivo Provincial, orientada a fortalecer el funcionamiento del Estado, garantizar continuidad institucional y avanzar en una agenda de desarrollo con presencia activa del gobierno en sectores estratégicos para Santa Cruz”, indicó el Gobierno.