Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno del presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado de la Nación, con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención de la neuquina Julieta Corroza. El tratamiento continuará en la Cámara de Diputados cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente destacó “la media sanción otorgada por el Senado al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que supone un verdadero federalismo ambiental“.

En el texto, firmado por el primer mandatario, se remarcó que la iniciativa “salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), y clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”.

El Gobierno logró aprobar modificaciones a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora la definición pasa a Diputados.

Desde el Ejecutivo señalaron: “De este modo, se garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional (…) devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.

Además, sostuvieron: “Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.

También se indicó que Milei “agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta a una de las demandas de los argentinos: terminar con el bloqueo al desarrollo. El Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados realice un tratamiento responsable de esta ley para que su sanción definitiva libere las fuerzas productivas de nuestra Patria”.

Para finalizar, se enfatizó: “La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie“.

Leé más notas de La Opinión Austral