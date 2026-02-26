Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, el Senado de la Nación aprobó con media sanción la reforma de la Ley de Glaciares, un resultado que desató el festejo eufórico de altos funcionarios que siguieron el desenlace desde uno de los palcos del recinto.

En una de las galerías celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La propuesta obtuvo 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención de la neuquina Julieta Corroza. Ahora el debate se trasladará a la Cámara de Diputados cuando comience el período de sesiones ordinarias.

La sesión estuvo atravesada por fuertes cruces. Desde la oposición advirtieron que el dictamen incorporó cambios en pleno tratamiento, sin que los legisladores pudieran conocer en detalle las modificaciones introducidas.

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz

Tal como anticipó, la exgobernadora santacruceña Alicia Kirchner rechazó la iniciativa. Antes de fundamentar su postura, cuestionó con dureza las modificaciones de último momento y advirtió que el proyecto “no tiene seguridad jurídica” y que, si se aprueba en esas condiciones, “va a ser intervenida”.

En la misma línea, José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz) también votaron en contra. Durante su intervención, Carambia adelantó la postura negativa de su bloque y sostuvo: “Entendemos que está muy mal redactada, va a generar muchísima interpretación y esa interpretación no quiero que quede en manos de cualquier gobernante provincial de ningún lado. Como estaba la ley anterior es mucho mejor, por eso vamos a votar en contra“.

Leé más notas de La Opinión Austral