El gobierno de Javier Milei evalúa que la ANDIS pase al Ministerio de Salud Mientras la justicia federal avanza con la investigación por supuestas coimas en el área, en la Casa Rosada analizan una modificación administrativa para que la Agencia Nacional de Discapacidad deje de ser un organismo descentralizado y pase a depender directamente de la cartera que encabeza Mario Lugones.

Después de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de echar a su titular, Diego Spagnuolo, por los audios que ya investiga la justicia federal donde se revelan supuestas coimas en el área que salpicarían a la cúpula libertaria y parte de su entorno, el gobierno de Javier Milei analiza por estas horas pasar el organismo descentralizado a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación que conduce Mario Lugones.

El traspaso en evaluación a la Administración Nacional trascendió desde la Casa Rosada y tiene como fin “transparentar” el sistema de contrataciones de prestadores y proveedores y de las licitaciones relacionadas. En esos pasillos consideran que para realizar el cambio no se necesita nueva legislación ni facultades delegadas.

El ente que se encuentra bajo la lupa del gobierno, la justicia y la opinión pública desde que trascendieron las grabaciones donde aparentemente se escucha la voz de Spagnuolo, tiene actualmente “autarquía económico financiera y personería jurídica propia”.

Así fue creada la ANDIS con un decreto del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en el año 2017. Es lo que la Casa Rosada buscará modificar cuanto antes. “Queremos que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre la agencia”, compartieron desde Nación.

De efectivizar la nueva ubicación en el organigrama del Estado Nacional, la ANDIS tendrá que someter sus procesos licitatorios al Sistema Electrónico de Contrataciones (Compr.ar) que supervisa la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).

Además, desde el gobierno de Javier Milei subrayaron que la intervención de la ANDIS continúa su marcha y que “están revisando todo”, incluidos los contratos de la droguería Suizo Argentina, la mencionada en los audios del escándalo.

Tras el desplazamiento de Spagnuolo, la ANDIS quedó intervenida por el gobierno nacional. El nuevo funcionario a cargo es Alejandro Vilches, hombre de confianza del ministro Lugones y hasta entonces su secretario de Gestión Sanitaria. Ahora, desde la cartera de Salud tienen acceso a los detalles internos de la agencia.

Por su parte, en la Casa Rosada insistieron con que ni el presidente Milei ni su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei -ambos mencionados en las grabaciones clandestinas que investiga la justicia- harán su descargo sobre las acusaciones reveladas en plena campaña electoral.

Más temprano, igualmente, el presidente Milei publicó desde su cuenta de Instagram el comunicado de la empresa apuntada en los audios, la droguería Suizo Argentina.

“La empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor”, asegura la compañía en el mensaje que posteó el Jefe de Estado argentino.

Según el comunicado oficial, la empresa sostiene que “frente a las circunstancias que son de público conocimiento” se ponen a disposición a cualquier poder del Estado: “A fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.