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El Gobierno nacional oficializó la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), una de las entidades financieras más importantes del país. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión se produjo luego de que el Poder Ejecutivo aceptara la renuncia presentada por Gonzalo Pascual, quien se desempeñaba como integrante del Directorio del banco estatal.

De esta manera, Lanari se incorporará a la conducción de la entidad para completar el período de ley correspondiente, cuyo vencimiento está previsto para febrero de 2028.

Decreto

La designación quedó establecida a través de un decreto presidencial que cita como fundamento lo dispuesto por el artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada mediante la Ley N° 21.799 y sus modificatorias.

En el primer artículo de la norma, el Gobierno aceptó formalmente la renuncia de Pascual al cargo de director del Banco Nación. Según se detalla en el texto oficial, la dimisión tiene efecto a partir del 31 de enero de 2026.

Posteriormente, el decreto incluye un reconocimiento institucional al funcionario saliente, agradeciendo los servicios prestados durante su gestión en la entidad bancaria.

Javier Lanari ocupará el cargo hasta 2028

El artículo tercero de la disposición oficial establece la designación del licenciado Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina.

La medida tiene vigencia desde el 25 de junio de 2026 y le permitirá completar el período legal que finaliza el 4 de febrero de 2028.

Rol clave

El Banco de la Nación Argentina es la principal entidad financiera pública del país y cuenta con presencia en todo el territorio nacional. Su Directorio tiene entre sus responsabilidades la definición de estrategias institucionales, la supervisión de la gestión ejecutiva y la aprobación de políticas vinculadas con la actividad crediticia y financiera.

Por ese motivo, cada modificación en su composición representa un movimiento relevante dentro de la estructura de conducción del banco.

La incorporación de Lanari se enmarca en las facultades que posee el Poder Ejecutivo para designar autoridades dentro de la entidad, conforme a lo establecido por su Carta Orgánica.

Quién es Javier Lanari

Javier Lanari desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación antes de incorporarse a la función pública. Egresado de la Universidad de El Salvador, construyó su carrera como periodista y columnista político en distintos formatos de prensa escrita, radio y televisión.

En el ámbito periodístico trabajó para el portal de noticias La Política Online y tuvo una destacada participación en Radio Belgrano (AM 950), donde incluso condujo programas propios. Su recorrido profesional también incluyó apariciones como columnista en el programa de Chiche Gelblung en Crónica TV y su integración al equipo periodístico de la señal de noticias LN+.

Un capítulo importante de su carrera estuvo vinculado a la conductora Viviana Canosa. La relación profesional entre ambos comenzó al menos en 2018 y se extendió a diversos proyectos radiales y televisivos. Junto a Canosa trabajó en Radio Splendid (AM 990), FM Milenium y en programas emitidos por Canal 9.

Administración pública

Lanari inició su recorrido en la administración pública nacional en diciembre de 2023, cuando se incorporó al Gobierno como subsecretario dentro del área de comunicación gubernamental.

Dos años después, en diciembre de 2025, fue promovido al cargo de secretario de Comunicación y Prensa, posición que ocupó hasta su reciente designación en el Banco Nación.

Durante gran parte de ese período, las funciones vinculadas a la vocería oficial fueron desempeñadas principalmente por Manuel Adorni, una de las figuras más visibles de la comunicación del Gobierno nacional.

Antes de asumir responsabilidades en el Estado, Lanari ya había construido una fuerte presencia pública en la red social X, donde se destacó por sus publicaciones y comentarios políticos. Desde allí mantuvo una postura crítica hacia el kirchnerismo, línea discursiva que continuó sosteniendo durante su desempeño en la gestión pública.