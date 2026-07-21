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El presidente Javier Milei brindó una entrevista a LN+ en la que abordó temas vinculados a la política, la economía y el deporte. Durante la conversación, el mandatario habló sobre la Selección Argentina de fútbol, ratificó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y volvió a manifestar su rechazo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por la agenda económica del Gobierno nacional y el debate político sobre posibles cambios en el sistema electoral argentino.

Selección Argentina

Durante la entrevista, el mandatario presidencial llenó de buenos comentarios a la Selección Argentina tras su paso por el Mundial 2026. Milei elogió al plantel dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, al que definió como “el grupo más importante de la historia del fútbol argentino”

El Presidente destacó tanto las condiciones deportivas de los jugadores como los valores que, según consideró, representan dentro y fuera de la cancha.

“Es un grupo extraordinario”, sostuvo al referirse al combinado nacional, remarcando aspectos como el talento, el esfuerzo y la mesura que caracterizan al equipo.

Además, aseguró que los integrantes de la Selección transmiten valores positivos a la sociedad y representan un ejemplo para muchos argentinos.

Hinchas esperaron la llegada de la Selección en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Olé/Santigo García.

La decisión de los jugadores

Durante la entrevista, Milei también explicó cómo se trabajó en la organización de posibles festejos tras la participación del seleccionado en la competencia internacional.

Según detalló, existió una coordinación entre el Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para diseñar distintas alternativas que permitieran celebrar junto a los hinchas.

Sin embargo, indicó que los propios futbolistas optaron por no realizar esos festejos.

De acuerdo con la explicación brindada por el mandatario, la decisión estuvo relacionada con el sentimiento de tristeza que atravesaba al plantel luego de no haber conseguido la victoria en la final.

Reforma de Carta Orgánica del Banco Central

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno considera clave dentro de su programa económico.

Milei confirmó que mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos junto a miembros del equipo económico y político para ultimar los detalles del proyecto que será enviado a la Cámara de Diputados.

La propuesta busca introducir modificaciones estructurales en el funcionamiento de la autoridad monetaria y redefinir sus objetivos institucionales.

Cuáles son los principales cambios que impulsa el Gobierno

El Presidente enumeró los ejes principales que tendrá la iniciativa legislativa.

Entre ellos, destacó el cambio del mandato del Banco Central para que su función exclusiva sea preservar el valor de la moneda.

También señaló que el proyecto contempla la prohibición y penalización del financiamiento al sector público, una práctica que el oficialismo considera incompatible con los objetivos de estabilidad monetaria.

A su vez, indicó que se avanzará en mecanismos destinados a fortalecer la independencia y la gobernanza de la entidad.

Dentro de ese paquete de medidas también se prevé la eliminación de las letras intransferibles y la regulación del tratamiento de las utilidades generadas por el organismo.

Para el Gobierno nacional, estas modificaciones apuntan a consolidar un esquema institucional enfocado en la estabilidad monetaria y en limitar la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro.

Milei volvió a cargar contra las PASO

En el plano político, Milei reafirmó una postura que ha sostenido desde antes de asumir la Presidencia: su rechazo a las PASO.

El mandatario aseguró que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias no deberían existir y cuestionó los fundamentos de ese mecanismo electoral.

Milei habló también sobre el proyecto para la eliminación de las PASO.

Según expresó, considera que fueron impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner y que terminan trasladando a los ciudadanos costos que corresponden a la actividad partidaria.

En ese sentido, sostuvo que las PASO funcionan como una instancia en la que toda la sociedad termina financiando procesos internos de las fuerzas políticas.

Las declaraciones se suman a un debate que continúa vigente dentro del escenario político nacional respecto de posibles modificaciones al sistema electoral argentino y a los mecanismos de selección de candidatos.