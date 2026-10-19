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El Gobierno nacional declaró secreto militar las operaciones contractuales para adquirir nuevo material destinado a las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma alcanza a las compras identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD, pero no especifica qué equipamiento se adquirirá, cuánto costará, quién será el proveedor ni qué fuerza lo recibirá.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la “naturaleza, características y finalidad” de la operación requieren limitar el acceso a la información, ya que su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.

La medida exceptúa a los organismos contratantes de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso. Además, autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar los trámites necesarios.

Las leyes que respaldan la decisión

El decreto se apoya en las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.948, además del Decreto 9390/1963, que contempla como secreto militar determinadas adquisiciones, fabricaciones y construcciones fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

La Ley de Defensa Nacional establece como objetivos la protección de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. A su vez, la Ley 24.948 asigna al Ministerio de Defensa la responsabilidad de evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento militar.

La declaración habilita el tratamiento reservado de las operaciones contractuales, pero no confirma que la compra ya se haya concretado ni informa sus plazos o condiciones.

Los antecedentes de compras militares reservadas

La decisión se suma a otras medidas adoptadas durante la gestión de Milei. En 2024, los decretos 370, 807 y 1073 estuvieron vinculados con la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, acordada por 301,2 millones de dólares, y con aspectos complementarios de su incorporación.

En agosto de 2026, el Decreto 735 amplió el secreto militar a una operación relacionada con material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.

El nuevo decreto utiliza un expediente diferente y no menciona a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. Por lo tanto, el documento oficial no permite establecer si la adquisición involucra aeronaves, vehículos, armamento u otros sistemas.

El proceso de reequipamiento también incluye blindados Stryker para el Ejército, helicópteros Black Hawk y aviones de patrulla marítima P-3 Orion para la Armada.

La medida en medio de la tensión por Malvinas

La publicación coincide con un período de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó medidas contra empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en el archipiélago y avanzó con una presentación internacional para cuestionar el proyecto petrolero Sea Lion. También anunció planes para construir una base naval en Tierra del Fuego.

Sin embargo, el Decreto 1205/2026 no vincula expresamente la adquisición reservada con la disputa por Malvinas ni detalla el destino operativo del material.

Por el momento, la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó a cargo de instrumentar los actos necesarios para avanzar con la operación, cuyos detalles permanecerán fuera de las actuaciones de acceso público.