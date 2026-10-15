Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional extendió hasta el 9 de diciembre de 2027 el funcionamiento de la Unidad de Alfabetización, el organismo que coordina la implementación del Plan Nacional de Alfabetización en Argentina. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano mediante una resolución firmada por Sandra Pettovello el 13 de octubre de 2026.

La decisión busca dar continuidad a las acciones destinadas a mejorar las habilidades de lectura, comprensión y producción de textos de los estudiantes, en función de su nivel educativo.

Según los fundamentos de la resolución, los objetivos de la unidad todavía no se cumplieron y las tareas previstas continúan en ejecución. Por eso, el Gobierno consideró necesario extender su funcionamiento, cuyo plazo original vencía en octubre de 2026.

Qué establece la resolución

La norma dispone que la Unidad de Alfabetización seguirá funcionando hasta el 9 de diciembre de 2027 o hasta que alcance los objetivos para los que fue creada, si esto ocurre antes.

Además, ratifica a Paula Campos Sundblad como titular del organismo, cargo que ocupa desde su creación en 2024.

Los gastos que demande la continuidad de la unidad serán cubiertos con las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación.

Cómo funciona el Plan Nacional de Alfabetización

El programa fue creado mediante el Decreto 579/2024 y establece una política educativa orientada a garantizar que los estudiantes argentinos puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con las exigencias de cada etapa escolar.

Su implementación contempla el trabajo conjunto entre el Estado nacional y las 24 jurisdicciones educativas, con el objetivo de acompañar el diseño y desarrollo de políticas de alfabetización adaptadas a cada distrito.

En ese marco, el Consejo Federal de Educación aprobó el documento “Compromiso Federal por la Alfabetización”, que estableció lineamientos para el trabajo coordinado entre Nación y las provincias. A partir de ese acuerdo, también se aprobaron los planes jurisdiccionales de alfabetización.

La Unidad de Alfabetización funciona dentro de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y tiene a su cargo la coordinación y gestión de las acciones previstas en el plan nacional.