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La música argentina tuvo su gran noche con la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia se realizó este miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

La Opinión Austral, realizó una cobertura especial en donde los periodistas Camila Ferrer Pose y Fernando Zabala, hablaron con las figuras de la música más destacadas de Argentina.

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de Abel Pintos. El cantante también fue reconocido como Mejor Artista Masculino, en una ceremonia que reunió a referentes del pop, el rock, el cuarteto, la música urbana y los ritmos tropicales.

María Becerra, la protagonista de la velada

María Becerra se llevó el premio a Mejor Álbum por Quimera y también fue distinguida en la categoría Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por Quimera Show 360° en River. Además, recibió una mención especial vinculada con la final del Mundial 2026.

Lali Espósito fue reconocida como Mejor Artista Pop, mientras que Luck Ra y Miranda! ganaron en Mejor Canción por su versión de Tu misterioso alguien.

En Mejor Colaboración, la estatuilla fue para Turf y Lali por Loco un poco. En tanto, María Becerra obtuvo el premio a Mejor Artista Femenina y L-Gante se impuso en la categoría Mejor Artista Urbano.

Otros de los ganadores fueron Soledad Pastorutti, distinguida como Mejor Artista Folclórica; Turf, en Mejor Grupo/Banda; y Charly García, quien recibió el reconocimiento especial Leyenda de Leyendas.

En el rubro de producción musical, Big One se quedó con el premio a Mejor Productor Musical, mientras que Emanero fue reconocido por Mejor Concepto Visual. Por su parte, LAM ganó en la categoría Mejor Cortina Musical de TV.

María Becerra posó para la cámara de La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los shows que marcaron la noche

La ceremonia también tuvo lugar para la música en vivo, con presentaciones que recorrieron distintos géneros y generaciones.

Ángela Leiva y Euge Quevedo compartieron uno de los momentos destacados de la gala, realizando la apertura musical del evento. Leiva interpretó Amiga traidora y luego invitó a Quevedo al escenario para cantar juntas No podrás.

La noche también contó con las actuaciones de Malena Narvay, Emanero, Bandana y Los Palmeras, que aportaron tango, pop, música urbana y ritmos tropicales a la celebración.

Las presentaciones se sumaron a una entrega que buscó reconocer tanto a los artistas consagrados como a las nuevas figuras de la industria musical argentina.

Eugenia Quevedo y Ángela Leiva, fueron las encargadas abrir los shows de la velada. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA

Los homenajes a las grandes figuras

Además de premiar los lanzamientos y las actuaciones del último año, la primera edición de los Martín Fierro de la Música tuvo un espacio especial para las trayectorias.

Carlos “La Mona” Jiménez recibió el reconocimiento a la Trayectoria Tropical/Cuarteto, mientras que el Chaqueño Palavecino fue distinguido por su recorrido en el folclore. Palito Ortega obtuvo el premio a la Trayectoria en la Música Popular y Raúl Lavié fue reconocido por su trayectoria en el tango.

Juanse recibió el galardón a la Trayectoria Rock y Alejandro Lerner obtuvo un reconocimiento especial por su carrera. Patricia Sosa fue distinguida por su trayectoria en el género melódico/pop.

El Martín Fierro de Platino de la Música quedó en manos de Pimpinela, el dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán. Wanda Nara, en tanto, recibió el reconocimiento a Canción Viral por Bad Bitch.

Pimpinela obtuvieron el Martín Fierro de Platino. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

Con una combinación de premios, homenajes y actuaciones en vivo, los Martín Fierro de la Música celebraron por primera vez a los principales exponentes de la escena nacional en una noche que reunió a distintas generaciones de artistas.

Mirá la galeria completa de la primera edición de la gala Martín Fierro de la Música

1 de 34 | Nico Mattioli. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 2 de 34 | El Chaqueño Palavecino recibió el reconocimiento a Trayectoria en Folclore. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 3 de 34 | Dante Spinetta. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 4 de 34 | Carmen Barbieri. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 5 de 34 | Juan Alberto Mateyko. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 6 de 34 | Coky Ramírez. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 7 de 34 | Bandanas. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 8 de 34 | Abel Pintos y Mora Calabrese. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 9 de 34 | Juanse, Joaquín Levinton, La Mona Jimenez y Abel Pintos. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 10 de 34 | Hernán Drago y Edith Hermida. Los conductores de la gala. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 11 de 34 | Uriel Lozano, mejor artista tropical masculino. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 12 de 34 | L-gante, mejor artista urbano. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 13 de 34 | Carlos "La Mona" Jimenez, reconocimiento a la Trayectoria Tropical.FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 14 de 34 | Oosti, ganador en la categoría mejor DJ emergente. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 15 de 34 | Dalila, mejor artista femenina tropical. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 16 de 34 | Wanda Nara, reconocimiento a Canción Viral 17 de 34 | Emanero, ganador a mejor concepto visual. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 18 de 34 | Mateyko junto a Palito Ortega. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 19 de 34 | Luciano Creiner, ganador a mejor artista revelación. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 20 de 34 | Valentin Merlo, ganador mejor artista revelación masculina. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 21 de 34 | Big One, mejor productor musical. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 22 de 34 | Raúl Lavié. Reconocimiento a la trayectoria de Tango. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 23 de 34 | Ráfaga, mejor Banda Tropical. 24 de 34 | Candu Domínguez. Artista femenina revelación. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 25 de 34 | Turf, mejor banda. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 26 de 34 | Patricia Sosa, reconocimiento a la trayectoria melódico / pop. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 27 de 34 | Jorge Vázquez, ganador mejor Música Ciudanana. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 28 de 34 | Javier Zúcker, ganador mejor artista Dj. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 29 de 34 | Desakt2. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 30 de 34 | Candu Domínguez. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 31 de 34 | El Polaco. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 32 de 34 | Candu Domínguez y María Becerra. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 33 de 34 | Luck Ra. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA. 34 de 34 | Emanero y Bandana. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA.