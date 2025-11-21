Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó una reforma histórica en el mercado de capitales argentino: a partir de los 13 años, los adolescentes podrán invertir en Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos que incluyan activos como bonos, acciones y otros instrumentos financieros. La decisión, publicada en la Resolución General Nº 1091, marca un cambio profundo en las posibilidades de participación de menores de edad en el sistema financiero y apunta a promover la educación económica desde etapas tempranas de la vida.

Una ampliación inédita en las opciones de inversión juvenil

Hasta la entrada en vigencia de esta normativa, los menores de edad solo estaban habilitados a operar en fondos del tipo Money Market, caracterizados por su alta liquidez y bajo riesgo, compuestos por instrumentos de corto plazo como plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones. Estos productos, accesibles y conservadores, habían sido el único canal permitido para adolescentes dentro del mercado de capitales.

La Resolución General Nº 1091 rompe con ese límite y habilita a que los jóvenes puedan suscribir cuotapartes de otros FCI abiertos con carteras diversificadas. Esto supone que, bajo supervisión adulta, podrán acceder a fondos que integran bonos soberanos y corporativos, acciones, instrumentos mixtos y otros activos financieros con potencial de mayor rendimiento.

El impulso a la educación financiera y la autonomía progresiva

Entre los fundamentos destacados por el organismo regulador se encuentra el objetivo de fortalecer la educación financiera de las nuevas generaciones. Para la CNV, el contacto temprano y guiado con herramientas de ahorro e inversión favorece el desarrollo de hábitos responsables, fomenta la autonomía económica y contribuye a un mercado de capitales más accesible e inclusivo.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, subrayó que la medida abre oportunidades reales para que los adolescentes comprendan la importancia de planificar, ahorrar y construir su futuro. Sin embargo, enfatizó que el proceso debe darse acompañado de una supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos.

El criterio de autonomía progresiva —reconocido por el Código Civil y Comercial de la Nación— es uno de los pilares de esta resolución. Bajo este concepto, los menores de edad adquieren gradualmente la capacidad de tomar decisiones conforme a su grado de madurez. La CNV traslada ese principio al ámbito económico, permitiendo que los jóvenes gestionen inversiones más complejas, pero dentro de un marco de protección.

Límites estrictos para resguardar a los inversores adolescentes

Pese a la ampliación de opciones, el organismo regulador mantuvo restricciones claras con el fin de proteger a los menores. Los jóvenes de entre 13 y 17 años no podrán acceder a:

Fondos Comunes de Inversión Cerrados, productos con menor liquidez y carteras fijas.

Fondos abiertos destinados exclusivamente a Inversores Calificados, categoría que exige un nivel de conocimiento financiero y patrimonio superior.

La CNV explicó que estas exclusiones buscan evitar la exposición de los adolescentes a instrumentos de mayor complejidad, volatilidad o riesgo, garantizando un entorno de aprendizaje seguro.

Una estrategia para modernizar y hacer más inclusivo el mercado

Con esta resolución, la CNV ratifica su intención de modernizar el mercado de capitales, sumar nuevos actores y promover la educación financiera como política pública. El organismo destacó que las nuevas generaciones incorporan formas de administrar el dinero distintas a las tradicionales, y que el marco regulatorio debe acompañar esa transformación.

La apertura del mercado a adolescentes representa un paso significativo hacia un ecosistema financiero más dinámico, orientado a formar ciudadanos con mayor capacidad de decisión económica y conocimiento de las herramientas de inversión disponibles.

Si deseas, puedo generar también una versión más breve, un recuadro explicativo, un análisis SEO o una infografía textual para complementar la nota.