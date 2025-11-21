Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio ocurrido en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, generó conmoción luego de que se viralizara un video en el que un adolescente de 16 años queda inconsciente tras recibir una brutal patada en la cabeza.

El agresor, un joven de 27 años, intervino en una pelea entre menores y atacó al chico cuando ya estaba en el piso. La víctima fue asistida en el hospital Héroes de Malvinas y se encuentra fuera de peligro. La Justicia inició una investigación de oficio para identificar y detener a los responsables.

El hecho ocurrió en el complejo de fútbol 5 conocido como “La cancha del Pola”, ubicado en Tonelero al 500, entre Homero y Ruta 40, en la zona de Mariano Acosta. En las imágenes, que circularon masivamente en redes sociales, se observa una pelea entre dos menores de edad. En medio de la riña, un joven mayor de edad se acerca, amenaza a quienes intentan intervenir y finalmente le propina una patada en la cabeza al adolescente que estaba tendido sobre el suelo.

“Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir al agresor, quien además continuó amedrentando al resto de los presentes mientras escapaba del lugar junto a su hermano menor.

El testimonio de un testigo: “Lo desmayó de una patada”

Un testigo que habló con TN describió la violencia de la agresión: “Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él le pegó una piña. Está muy golpeado, lo dejaron destrozado.”

Pese a la gravedad del ataque, el joven fue trasladado rápidamente al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y luego fue dado de alta.

Quiénes son los agresores: un mayor de 27 años y su hermano de 17

Según el parte emitido por la Comisaría 6ª de Merlo, los sospechosos fueron identificados como:

Enzo Sebastián Alegre, de 27 años , señalado como el autor de la patada.

J.I.G., de 17 años, su hermano, involucrado en la pelea inicial.

La causa quedó en manos de la UFI Nº4 de Morón, a cargo de la fiscal Salevsky, quien ordenó las primeras medidas: allanamientos, identificación plena y pedidos de detención que se encuentran en trámite.

Investigación de oficio: no hubo denuncia pero sí intervención judicial

Si bien hasta el momento no se presentó una denuncia formal, la magnitud del hecho y la viralización del video motivaron la intervención automática de la Policía y la Justicia local.

Medios zonales, como Primer Plano, informaron que ya se iniciaron actuaciones de oficio para ubicar a los agresores y determinar las responsabilidades penales del mayor involucrado. La agresión podría ser encuadrada como lesiones graves o tentativa de homicidio, dependiendo de la evolución del caso y de los informes médicos.

El violento episodio se suma a otros hechos recientes ocurridos en el distrito, donde también se registraron peleas entre hinchas y episodios de agresiones en la vía pública.

La comunidad de Mariano Acosta volvió a reclamar mayor presencia policial y la implementación de medidas de prevención para evitar nuevas situaciones de violencia en espacios recreativos donde suelen concurrir adolescentes.