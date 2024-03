El Gobierno confirmó que que descontará el día a las empleadas públicas que este viernes adhieran al paro convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.

A pesar de sus definiciones, el funcionario se encargó de aclarar que se trata de una medida que trasciende la fecha del movimiento de mujeres y no descartó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género programe alguna actividad en conmemoración de la jornada histórica.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, precisó sobre la medida de fuerza.

Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Río Gallegos

A horas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Mesa Feminista Independiente RGL brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la movilización que llevará adelante este viernes.

“La marcha está atravesada por múltiples situaciones que tiene que ver con los derechos que conquistamos en las calles, por ejemplo la educación sexual integral y la ley de ILE, casualmente hoy el presidente Milei en una declaración expresó como un asesinato agravado por el vinculo una ley que está legislada y que está siendo implementada. Es una ley muy militada durante muchos años y que hemos conseguido a raíz de tanta lucha de los grupos de mujeres independientes, de gremios, de organizaciones sociales, las católicas por el derecho a decidir”, manifestó Mariela Gamboa del Plenario de Trabajadoras y Tribuna Estatal, este miércoles en la sede del gremio de Judiciales.

Recordó además que esta mesa “tiene muchos años, nació como Mesa de Mujeres y siempre se caracterizó por su independencia y por poder decir a cualquier color político las cosas que están bien y sobre todo las cosas que faltan porque nosotros acompañamos a estas mujeres y a las disidencias cuando sus derechos son vulnerados”.

La concentración está prevista para las 17:00 en el mástil central ubicado en avenidas Kirchner y San Martín y desde donde partirá la movilización que no es separatista (NdR. Pueden participar varones) y que finalizará con la lectura de un documento único, donde “denunciamos y repudiamos al gobierno nacional y provincial por las políticas de ajuste que viene generando, el cierre del INADI, de Télam, del Ministerio de las Mujeres y Diversidades”.

Por su parte, Agustina Delgado, de Género y Diversidad de ATE, comentó: “ATE adhirió al paro nacional y desde ATE Santa Cruz adherimos a una jornada de paro por 24 horas, una de las actividades va a ser la del viernes”.

Natalia Gutiérrez, congresal de ADOSAC, sumó que el gremio docente “está llamando a un paro. Convocamos desde la Mesa, que está conformada por ADOSAC, a las compañeras que puedan hacerse presentes en este día en reclamo de nuestros derechos”.

Asimismo hizo mención al pedido de justicia por “al menos dos femicidios en Río Gallegos, uno de ellos de Yocelyn Hernández y otros femicidios en la provincia que todavía no encuentran justicia. También hay muchos casos de abuso sexual en la infancia que se amontonan en los cajones de la Justicia y nos parece sumamente importante salir a reclamar”.

“No es el Día Internacional de la Mujer a secas, reivindicamos que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora“, marcó y advirtió que desde la mesa “estamos en alerta y movilización ante la derogación de la ley de aborto legal. Atacar al movimiento de mujeres es diseminar una lucha que hoy en día está atacando al conjunto de trabajadores, quieren desunirnos pero tampoco se animan a ir en contra de la ola verde“.

Cerrando, afirmó: “Creemos, que a pesar del clima, vamos a ser muchas en las calles, ya hemos movilizado con lluvia así que vamos a marchar de todas maneras”.