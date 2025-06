En una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), Nicole Neumann estuvo como invitada y su conductora, Mirtha Legrand, no dudó en incomodarla tras consultarle acerca de Pampita, con quien tuvo una fuerte rivalidad en el pasado cuando ambas se cruzaban en los desfiles.

“Te voy a hacer una pregunta cruel… ¿cómo te llevas con Pampita?“, dijo La Chiqui mientras le hablaba de cerca a Nicole y se tapaba la cara con sus carteles. ”Ah, bueno… ¡me había asustado, Mirtha!“, manifestó la blonda, pensando que se hablaba de otro tema.

“Bien, hemos trabajado juntas muchas veces. Ahora, somos jurado en “Los 8 escalones” (El Trece). Es una relación de compañeras, nunca fuimos amigas“, detalló Neumann sobre su vínculo con Carolina Ardohain.

Luego de eso, Mirtha quiso saber si, alguna vez, tuvo una caída mientras desfilaba. “Una vez quedé sin el taco, pero seguí con la puntita del pie. Nunca llegué a caerme, por suerte”, recordó la modelo.

“¿Vivís bien de tu trabajo?“, le consultó también La Chiqui. “Sí. Además, soy empresaria, tengo mi línea de cremas. Esta última camada de modelos: Pampita, Ingrid Grudke, Dolores Barreiro y yo, hemos podido vivir de nuestro trabajo, gracias a Dios”, contestó Nicole.

“La muqui”, el apodo que Nicole Neumann le había puesto a Pampita

En varias entrevistas, Pampita reveló que sus primeros años en el modelaje no fueron para nada fáciles por los celos y empujones que sufría de parte de sus compañeras; en aquel entonces, Julieta Prandi y Nicole Neumann estaban en el ojo de la tormenta por apodar “la muqui” a Carolina.

En 2017, Prandi se sentó en el programa de TV de Pampita y no dudó en nombrar a la exesposa de Cubero como la culpable de ese apodo. “Fue Nicole y está bueno que lo aclaremos. Ya se contó; por eso, me animo a decirlo. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla”, había dicho en ese momento.

Incluso, en 2016, Ardohain recordó que Nicole había sido su peor colega. “La verdad que tuve muy pocas tapas, porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Hicimos una vez y no quisiste nunca más. Un día me fui maquillada y peinada y, como yo estaba empezando, dijiste ‘con esta, la tapa no la hago’. Tengo muy malos recuerdos de vos”, había lanzado, sin filtros, durante una de las galas del “Bailando”.

