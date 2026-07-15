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El Gobierno nacional oficializó este miércoles el llamado a una licitación internacional para explorar hidrocarburos en una nueva área del Mar Argentino, una decisión que apunta a ampliar la búsqueda de petróleo y gas en aguas bajo jurisdicción nacional.

La medida fue establecida mediante el Decreto 590/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Energía, Diego Santilli.

El decreto publicado en el Boletín Oficial, ordena a la Secretaría de Energía avanzar con un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración en el área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte.

La zona tiene una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados y forma parte de las áreas offshore, es decir, aquellas ubicadas mar adentro donde se realizan tareas de exploración y eventualmente de producción de hidrocarburos.

Qué se busca con la licitación

La convocatoria no implica el inicio inmediato de una explotación petrolera. El primer paso será la exploración del área para determinar si existen recursos hidrocarburíferos en cantidades que justifiquen un desarrollo comercial.

En este tipo de proyectos, las empresas realizan estudios geológicos, relevamientos sísmicos y perforaciones exploratorias para conocer las características del subsuelo marino.

Si los resultados son positivos y se confirma la existencia de reservas económicamente viables, las compañías pueden avanzar posteriormente hacia una etapa de explotación.

Desde el Gobierno sostienen que estas iniciativas son clave para incrementar el conocimiento sobre el potencial energético de la Plataforma Continental Argentina y atraer inversiones de largo plazo.

El interés de una empresa internacional

El proceso se puso en marcha luego de que la firma Challenger Energy Group PLC presentara una manifestación de interés para desarrollar actividades exploratorias en el área CAN_200.

La propuesta fue presentada en febrero de 2025 e incluyó detalles sobre la ubicación del bloque, las características generales del proyecto y los antecedentes técnicos de la compañía.

A partir de esa solicitud, el Poder Ejecutivo decidió avanzar con una licitación abierta e internacional para garantizar la participación de otros posibles interesados y promover la competencia entre empresas.

Exploración offshore

La exploración offshore se convirtió en uno de los ejes de la estrategia energética argentina durante los últimos años debido al potencial que podrían tener las cuencas marinas del país.

Según destaca el decreto, las actividades costa afuera son fundamentales para conocer con mayor precisión los recursos existentes en la Plataforma Continental Argentina, una de las más extensas del mundo.

El Gobierno recordó además que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas reconoció en 2016 la extensión de la plataforma marítima argentina, incorporando más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados bajo control nacional.

Ese reconocimiento amplió significativamente el espacio sobre el que Argentina puede ejercer derechos para la exploración y aprovechamiento de recursos naturales.



Inversiones y desarrollo energético

Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo señaló que distintas compañías internacionales han manifestado interés en desarrollar proyectos offshore en aguas argentinas.

La expectativa oficial es que nuevas campañas exploratorias permitan atraer inversiones, incorporar tecnología especializada y generar actividad económica vinculada al sector energético.

Además, remarcaron que la experiencia de anteriores rondas de licitación offshore contribuyó a incrementar la actividad exploratoria en el país y movilizó inversiones destinadas al estudio de nuevas áreas.

Qué ocurrirá ahora

Tras la publicación del decreto, la Secretaría de Energía deberá elaborar y aprobar el pliego de bases y condiciones que regirá el concurso internacional.

También tendrá la facultad de adjudicar el permiso de exploración y, en caso de que se descubran recursos explotables, otorgar una eventual concesión para su desarrollo.

De esta manera, el Gobierno dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar la exploración de petróleo y gas en el Mar Argentino, con la expectativa de sumar información sobre el potencial de las cuencas marinas y abrir la puerta a futuros proyectos energéticos de gran escala.