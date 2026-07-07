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El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Rodrigo Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, un cargo considerado el segundo en importancia dentro de la estructura administrativa de la cartera sanitaria.

La medida fue establecida a través del Decreto 579/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. La normativa también formalizó la salida de Guido Giana, quien presentó su renuncia al cargo.

La Secretaría de Gestión Administrativa tiene un rol central dentro del Ministerio de Salud, ya que concentra las tareas vinculadas a la administración, coordinación y funcionamiento interno del organismo.

El Gobierno aceptó la renuncia de Guido Giana

Según establece el decreto, la renuncia de Guido Giana fue aceptada con vigencia desde el 6 de julio de 2026.

Si bien la norma no detalla las razones de su alejamiento, trascendió que la decisión estuvo vinculada a cuestiones personales. Giana había asumido la Secretaría de Gestión Administrativa a fines de 2025 y permaneció en el cargo durante varios meses.

Con la oficialización de su salida, el Ejecutivo avanzó rápidamente en la cobertura de una posición considerada estratégica dentro del esquema de gestión del Ministerio de Salud.

Rodrigo Sbarra asumió el nuevo cargo desde el 7 de julio

De acuerdo con el texto oficial, Rodrigo Sbarra asumió como secretario de Gestión Administrativa a partir del 7 de julio.

La designación implicó además la formalización de su salida del cargo que ocupaba hasta ahora como subsecretario de Coordinación Administrativa, función que desempeñaba desde diciembre de 2025 dentro de la misma cartera.

Con este movimiento, Sbarra pasa a ocupar una posición de mayor responsabilidad en la estructura ministerial, con intervención directa en los procesos administrativos y de coordinación interna del organismo.

La trayectoria de Rodrigo Sbarra

Antes de incorporarse al Ministerio de Salud, Rodrigo Sbarra desarrolló una extensa trayectoria en la administración pública.

Entre sus antecedentes se destaca su paso por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) durante la gestión de Mauricio Macri, donde cumplió funciones en el área económico-financiera.

Asimismo, trabajó en distintos espacios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y participó de actividades políticas dentro del PRO, acumulando experiencia en áreas vinculadas a la gestión y administración de recursos públicos.

Reorganización y modernización de la cartera sanitaria

La designación de Sbarra se enmarca en el proceso de reorganización que impulsa el Gobierno nacional dentro del Ministerio de Salud.

Desde la administración nacional sostienen que la cartera busca profundizar medidas orientadas a la modernización administrativa y a la mejora de la eficiencia en la gestión pública. En ese contexto, los cambios en puestos estratégicos forman parte de una reestructuración destinada a fortalecer el funcionamiento interno del organismo.

Con la salida de Guido Giana y la llegada de Rodrigo Sbarra a la Secretaría de Gestión Administrativa, el Ejecutivo concreta una nueva modificación en el organigrama de Salud, una de las áreas clave de la administración nacional.