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El Gobierno nacional modificó el Régimen de Zona Fría mediante la Ley 27.828, publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial. La normativa introduce cambios en el sistema de subsidios al gas que alcanzan a la Patagonia y establece nuevos criterios para acceder a una bonificación adicional en determinadas zonas del país.

La principal modificación es que, si bien se mantienen los beneficios para los usuarios residenciales de gas por redes de la Patagonia, la ley ya no fija expresamente una bonificación del 50% sobre las tarifas plenas para estas regiones. En cambio, establece que los beneficios continuarán bajo las condiciones y modalidades que determine el Poder Ejecutivo nacional.

Esto significa que la continuidad del régimen está garantizada por la ley, pero el porcentaje de descuento que se aplicará deberá definirse en función de las disposiciones que establezca el Gobierno. Por lo tanto, la norma no permite afirmar que todos los usuarios patagónicos conservarán automáticamente el mismo nivel de descuento que tenían hasta ahora.

¿Qué pasará con los subsidios en Santa Cruz?

Santa Cruz forma parte de la Región Patagónica, contemplada dentro del esquema de beneficios del Régimen de Zona Fría. Por eso, los usuarios residenciales de gas natural por redes y de gas propano indiluido por redes continúan comprendidos en el régimen.

Sin embargo, la nueva ley modifica la redacción de las disposiciones que regulaban las bonificaciones. En particular, elimina la referencia expresa al descuento equivalente al 50% de los cuadros tarifarios plenos que establecía la legislación anterior y deja la determinación de los beneficios en manos del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, no se puede asegurar, únicamente a partir de la ley publicada, que las facturas de gas mantendrán el mismo descuento ni establecer cuánto pagará cada usuario. Para conocer el impacto concreto será necesario considerar las disposiciones que se dicten para aplicar el nuevo esquema.

Quiénes podrán acceder a una bonificación adicional

La ley también contempla una bonificación adicional por Zona Fría dentro del Régimen de Subsidios Focalizados. Este beneficio está dirigido a usuarios residenciales que se encuentren en determinadas zonas bioambientales, estén inscriptos en el régimen de subsidios y cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos.

Entre los hogares contemplados se encuentran aquellos que:

Tengan ingresos netos conjuntos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar de dos integrantes, según el INDEC.

Cuenten con al menos un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Tengan un integrante que perciba una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas.

Cuenten con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuya situación deberá ser evaluada para determinar la necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos.

Esta bonificación adicional se aplica sobre los consumos base y está destinada a usuarios que no estén comprendidos en el esquema específico previsto para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Por lo tanto, no se trata de un beneficio que se otorgue automáticamente a todos los hogares: depende de la ubicación, la inscripción en el régimen y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Hasta cuándo seguirá vigente Zona Fría

Otro punto central de la Ley 27.828 es que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.

Este fondo financia las compensaciones vinculadas con los beneficios del régimen y se sostiene mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. La ley también mantiene la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar o reducir ese recargo hasta en un 50%.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, aunque la aplicación concreta de los cambios en las bonificaciones dependerá de las disposiciones correspondientes.

El dato central para los usuarios será conocer qué porcentaje de bonificación establecerá el Gobierno nacional y cómo se aplicará en las próximas facturas de gas.