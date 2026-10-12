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Darío Giordano, expareja de Romina Yan y padre de sus hijos, rompió el silencio este lunes tras las graves acusaciones de violencia física y psicológica que realizó públicamente Valentín Yankelevich. A través de un comunicado de prensa, el empresario rechazó los señalamientos en su contra, defendió su rol como padre y se refirió al dolor que atravesó tras la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

“Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen”, sostuvo Giordano en el escrito, en el que también aseguró que los hechos denunciados por su hijo nunca ocurrieron y afirmó que fue sobreseído en una causa judicial en 2018.

Sus declaraciones se conocieron después de que Valentín, de 23 años, relatara en una entrevista con Infobae los episodios de maltrato físico y psicológico que sufrió durante su infancia junto a su hermano mayor, Franco. El relato generó una fuerte repercusión y volvió a poner en el centro de la escena la historia familiar de la recordada actriz y su entorno.

El descargo de Darío Giordano tras las denuncias de su hijo

En su comunicado, Giordano recordó los primeros años de su relación con Romina Yan y la familia que formaron juntos. También describió el impacto que tuvo la muerte repentina de la actriz cuando sus tres hijos eran pequeños.

“La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella”, expresó.

El empresario sostuvo que, tras quedar viudo a los 36 años, debió afrontar el duelo mientras intentaba acompañar a sus hijos. En ese contexto, reconoció que pudo haber cometido errores en su crianza, aunque cuestionó la imagen que se construyó públicamente sobre él.

“Seguramente cometí errores. Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude, con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar”, manifestó.

Romina Yan junto a sus hijos Franco, Valentín y Azul (Instagram)

Sin embargo, diferenció ese reconocimiento de las acusaciones formuladas por Valentín. “Una cosa es reconocer mis errores como padre y otra muy distinta es aceptar que se construya sobre mí una imagen que no reconozco”, agregó.

La causa judicial y ¿una referencia a Gustavo Yankelevich?

Uno de los puntos centrales del descargo estuvo relacionado con el proceso judicial que abordó las denuncias de violencia en su contra.

“Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia, se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018”, señaló.

Además, Giordano hizo referencia a los conflictos familiares que atravesó después de la muerte de Romina Yan y puso en duda las circunstancias de su fallecimiento. “Hasta hoy no sabemos qué pasó ese día”, habría expresado, en una declaración que volvió a poner el foco en lo ocurrido con la actriz.

Sin mencionar directamente a sus exsuegros, Gustavo Yankelevich y Cris Morena, el empresario también cuestionó las diferencias de poder que, según planteó, existen a la hora de hacer públicas distintas versiones de una historia.

“Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra”, expresó. Y agregó: “La exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado”.

Gustavo Yankelevich junto a sus nietos Franco y Valentín

Qué dijo sobre Valentín Yankelevich y su hermano Franco

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Giordano aseguró que no pretende responder públicamente sobre detalles de la intimidad familiar.

“No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación. No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón”, afirmó.

En el mismo tramo del comunicado, expresó su amor por su hijo. “Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, como lo amamos con Romina desde el momento en que decidimos traerlo a este mundo. Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”, escribió.

También se refirió a sus otros dos hijos: Azul, la hija menor que tuvo con Romina Yan, y Dante, fruto de otra relación. “Estoy seguro que ellos no reconocen vivir ni haber vivido ninguna situación como las que escuchamos estos días en los medios. Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años. Hoy una hermosa mujer de 20, que estudia en el exterior, y cada vez que retorna al país vuelve a nuestra casa”, agregó.

En el cierre de su comunicado, Giordano insistió en que no busca iniciar una confrontación mediática y expresó su deseo de que los conflictos familiares puedan abordarse en privado.

“Nunca quise utilizar ni lucrar con el dolor de mi familia. Nunca busqué cámaras ni titulares para defenderme”, sostuvo y agregó: “No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros”

“Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”, concluyó.

El comunicado de Dario Giordano completo

Las graves acusaciones de Valentín Yankelevich

La respuesta de Giordano llegó luego de que Valentín contara públicamente los episodios de violencia que marcaron su infancia tras la muerte de su madre, cuando tenía siete años.

En su entrevista con Infobae, el joven describió un ambiente familiar atravesado por golpes, gritos, humillaciones y maltrato psicológico. Al recordar aquellos años, resumió su experiencia con una frase contundente: “Era un infierno vivir en esa casa”.

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, durante la entrevista en la que rompió el silencio

Valentín también contó que, junto a Franco, buscó ayuda para salir de esa situación y que su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue una figura fundamental para que ambos pudieran encontrar contención. Según su relato, los hermanos dejaron de vivir con su padre cuando tenían 12 años y comenzó entonces un proceso judicial que terminó con la tenencia a cargo de su abuelo.

Tras la publicación de la entrevista, Gustavo Yankelevich compartió un mensaje de apoyo a sus nietos en redes sociales y destacó la fortaleza que demostraron para salir adelante.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor junto a una fotografía con Valentín y Franco.